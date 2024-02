Red Argentina Trisomía 21 rechazó "el acto discriminatorio del presidente Milei"

La Red Argentina Trisomía 21 (Red T21) que integran más de 20 organizaciones de todo el país expresó su "rechazo al acto discriminatorio del presidente Javier Milei hacia las personas con síndrome de Down (SD) en redes sociales" cuando, para descalificar al gobernador chubutense Ignacio Torres, le dio 'like' a una publicación de X que lo comparaba con una persona con esta condición.

"La Red T21 rechaza la actitud del Presidente de la Nación, Javier Milei, quien dio ayer un 'me gusta' a una publicación en redes sociales a una imagen del Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el que se lo observa con el rostro editado con características de una persona con SD", dijeron a través de un comunicado.

"Se trató de un claro acto de discriminación en el contexto de la tensión política que atraviesa la Nación con la provincia", agregaron.

Las organizaciones informan, en este texto, que "desde la Red T21 hubo un contacto con el Equipo de Comunicación del Ejecutivo nacional, que consideró el episodio como 'un error'", en tanto que "también se hicieron contactos con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), pero, por ahora, no hubo respuestas".

"Durante el día de ayer, el presidente Milei respaldó mensajes en X (ex Twitter) que se burlaban de Torres por supuestamente no abrir su cuenta de correo electrónico. Uno de los 'me gusta' que el Presidente otorgó fue a un meme que mostraba a Torres con características de una persona con SD, como si esa condición fuera la causa por la cual el gobernador no había visto su correo a tiempo", dijeron.

"El exabrupto de Milei preocupa porque antes de que asumiera a la Presidencia utilizó el término 'mogólico' para insultar y descalificar a una persona", agregaron.

También explicaron que "a través de ASDRA -Asociación Síndrome de Down de la República Argentina- se envió una nota a la Andis el 11 de diciembre de 2023 y se realizaron distintos pedidos de reunión a través de contactos con asesores para tratar temas fundamentales en relación a la situación del colectivo de las personas con SD, en particular, y con discapacidad, en general, pero aún no hubo novedades".

"Para la Red T21 es crucial entablar un diálogo con las autoridades, ya que la Argentina tiene una deuda muy grande con las personas con discapacidad", dijeron.

En ese sentido, recordaron que el 93% de las personas con SD que tuvieron alguna formación laboral no acceden a un trabajo, que el 17% de las personas con trisomía del par 21, de entre 3 y 17 años, no ingresó al sistema educativo, que sólo el 3% de las personas de esta condición alcanzaron un nivel terciario o universitario, y apenas el 0,14% viven solas; según los datos de la encuesta "Síndrome de Números", que se realizó a través de Asdra sobre una muestra de 5.000 personas en el año 2021.

"La Red T21 ofreció un espacio de diálogo esta mañana a voceros del Gobierno nacional para reflexionar sobre estos episodios. También intenta ponerse en contacto con la Gobernación de Chubut, con el objetivo de impulsar acciones de concientización en la provincia", dijeron.

"Desde las asociaciones hacemos un llamamiento al Presidente de la Nación y a la sociedad en general para que, en vísperas al 21 de marzo, los diferentes actores tomen contacto con las organizaciones de familias locales para profundizar en el 'modelo social de la discapacidad' (…) con el propósito de derribar mitos y tender puentes para una mayor inclusión, con igualdad de oportunidades para todas las personas", agregaron.

Integran la Red Argentina T21: Asdra, Colibrí (Salta), Asociación Civil Todos Juntos (Jujuy), Asociación Civil Trisomía 21 Villa Ángela (Chaco), Down Catamarca, Down is Up Tucumán, Fundación Incluir (Gualeguaychú) y Asdcu (Concepción del Uruguay).

Forman parte de este conglomerado, también, Pequeño Mundo (Misiones), ARID (San Juan), ADOM (Mendoza), Tandil Inclusiva, Asociación Civil T21 El Trébol (Sata Fe), Aisdro (Rosario), Down is Up Córdoba), Avisdown (Villa María), Caleuche (La Pampa), Fundación Par 21 (San Luis), Apasido (Neuquén y Río Negro), Asociación Civil Ruca Nehuén (Río Negro) y Apasdech (Chubut).

En tanto, Dominique Kantor, vicepresidenta del Consejo Asesor de Personas con Síndrome de Down de ASDRA, pidió en las redes sociales al presidente de la Nación que "pida disculpas públicamente por lo que dijo, y defender al colectivo discapacidad, las personas con discapacidad intelectual, o sea el síndrome de Down, porque nos sentimos ofendidos las personas con síndrome de Down; no merecemos ese trato, no nos merecemos que nos ofendan y nos hagan mal diciendo esas cosas".

Por su parte, el exministro de agroindustria Ricardo Buryaile pidió hoy "más empatía y menos violencia" luego de que se viralizara un posteo del presidente Javier Milei con una imagen del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con rasgos faciales de una persona con síndrome de Down.

A través de una publicación en X Buryaile calificó como "poco humana esta publicación a la que @jmilei ha hecho propia".

"Tengo un hijo con discapacidad y siento impotencia cuando algunos aparentemente 'normales' intentan descalificar a otros por una algún tipo de condición física o intelectual", enfatizó el ex legislador de la UCR.

Télam