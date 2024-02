¿Hay amor en Gran Hermano?: Rosina confirmó que le gusta Joel

La casa de Gran Hermano suele tener más de un romance por temporada. Sin embargo, esta edición es, sin dudas, la más célibe de todas. Los participantes parecen estar más preocupados por el juego que por encontrar el amor dentro del reality.

La que sorprendió hace unos días con una revelación fue Lucía, que dejó a su novia al ser expulsada de la casa porque se enamoró de Rosina. Pero ese amor no es correspondido porque la participante le contó a Zoe que se siente atraída por Joel.

Rosina y Joel se conocían de antes y tuvieron un breve romance, pero trataron de disimularlo y de evitarse durante el juego.

"Yo a Rosi la conocía. Tuve una historia muy corta, muy fuerte. Nadie de la producción lo sabía porque no tengo una foto con ella, no la sigo en las redes, no nada. Era imposible, fue una historia reciente", le dijo Joel en confesión a Emmanuel.

Pasó el tiempo y Joel quedó eliminado del juego, pero el público lo votó para que volviera en el repechaje. Entonces Rosina lo volvió a mirar con amor. “¿Cómo sabías que Joel es el que me parece el más lindo de la casa?”, le consultó la uruguaya a Zoe.

“Rosi, hasta un nene de tres años se da cuenta. ¿Cómo no lo voy a saber? Es obvio”, le respondió la rubia. Las dos participantes se rieron y Rosina se avergonzó al notar que la estaba siguiendo la cámara: "Me está mirando la cámara, no puedo creer lo que acabas de decir". (NA)