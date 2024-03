En el Salón de Actos del municipio, el intendente Iván Villagrán brindó el discurso que dejó inaugurado el periodo 2024 de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Carmen de Areco.

La actividad parlamentaria local prácticamente no se interrumpió durante gran parte del verano dado que se llevaron adelante reiteradas sesiones extraordinarias con el fin de aprobar las ordenanzas de presupuesto y fiscal e impositiva, con el consenso mayoritario como resultado final.

Los pasajes más destacados de la exposición del jefe comunal sin dudas estuvieron orientados a revalorizar la importancia de comprometerse, ya sea desde la actividad política como desde las instituciones, para brindar soluciones a los problemas de la comunidad. “No abandonamos la meta de nuestra gestión que es mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinos”, expresó Villagrán.

Además, la conyuntura política a nivel nacional no estuvo ausente durante el discurso, dejando en claro que el proyecto de país votado no busca ejercer la justicia social. Y en cuanto al conflicto planteado por la presidencia respecto de los fondos provinciales, Villagrán indicó: “Vamos a acompañar a nuestro Gobernador a dar las peleas que tenga que dar para que la provincia de Buenos Aires tenga los recursos que son de los bonaerenses, no son del Gobernador, no son del Intendente. Son de los vecinos y vecinas que aportan todos los días con su trabajo”.

En un claro gesto de conciliación con los distintos espacios políticos apuntó a la confianza en el sentido común y el trabajo razonable para lograr consensos. “Tenemos por delante proyectos de ordenanzas muy importantes. Deseo que tengamos un Concejo que produzca y suban la vara de nuestra ciudad. Que podamos avanzar en cuestiones que hacen al buen vivir de nuestros vecinos”, indicó el intendente carmeño.

Frente a una corriente de pensamiento que se intenta instalar que deslegitima la participación ciudadana, Villagrán manifestó: "ojalá todos se dieran cuenta que la política es el mejor lugar para ejercer la solidaridad".