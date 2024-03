Entrevista GLP: "A Milei no lo considero una persona de diálogo", dijo Román Bouvier

-Román, usted viene militando hace muchos años dentro del radicalismo. ¿Se considera casta?

No, para nada. Empecé a militar en 1997 con 12 años, milité fervientemente la Alianza en 1999. Siempre fui un apasionado de la política y en 2015 tuve la suerte de ser electo concejal . Encontré en la figura de Raúl Alfonsín a un líder y me enamoré de sus ideales, del dialogo, del consenso. Yo no me considero casta, trabajo todo el día en la Municipalidad, me pago mi teléfono y el combustible, no tengo privilegios y cuando puedo me voy a trabajar a mi local, que es una pollería en mi pueblo.

-¿Milei generaliza mucho cuando habla de “la casta”?

Sí, no todos los políticos son casta. La casta es cuando se enriquecen a costa de la política o del Estado, yo vivo de mi sueldo y si no vivo de mi sueldo no podría hacer política. No me sobra, tengo una casa, una camioneta y si no tuviera esta sueldo estaría vendiendo chanchos como lo hacía hasta hace unos años.

No soy casta, sigo siendo la misma persona con una gran responsabilidad que es la de ser intendente. La política no tiene que ser ad honorem, lo digo ahora y lo dije siempre.

-Usted manifestaba que es una persona de diálogo, ¿ve en la figura del Presidente diálogo?

No lo considero una persona de diálogo por eso me gustaría que el Pacto de Mayo, que veo necesario, permita abrir una instancia previa de dialogo entre los gobernadores y el Presidente. El momento que vive el país nos exige que todos resignemos algo y podamos sentarnos a ver cómo sacamos el país adelante. Yo lo hice en Rojas cuando convoqué a toda la oposición a tomar un café, a charlar. Necesitamos construir desde el consenso, no desde el enfrentamiento. Qué fácil sería si todos empujáramos el carro para el mismo lado.

-Habló de futuro, ¿cuál es el futuro del radicalismo?

Hoy no sabemos dónde estamos parados. Hay una parte del radicalismo, por ahí la más vieja, que está en contra del gobierno nacional y otra parte, un poco más joven, que está acompañando al gobierno. Hoy está en una posición inestable.

Desde el Foro de Intendentes decidimos tener protagonismo propio para trabajar para cada uno de los 27 municipios que gobernamos y tener músculo político.

-Lo llevo a un hipotético escenario. Si tuviera la posibilidad de encontrarse con el presidente Javier Milei durante cinco minutos en algún rincón de la Argentina qué le diría.

Lo sentaría al lado mío y lo invitaría al diálogo, al consenso, a salir a recorrer el país y hablar con cada uno de los gobernadores, a recorrer todas las intendencias que pueda para que sienta cómo se vive en el interior.

Este país se saca adelante con consenso, no con odio. Una vez que superemos esa instancia el resto va a venir solo. Son momentos de crisis y necesitamos dialogo, consenso y serenidad.

-¿Imagina al radicalismo dejando Juntos por el Cambio y formando una alianza con el peronismo?

No lo sé, es momento de lucha por los territorios, trabajar en equipo para conseguir lo mejor para las más de 530 intendencias que tenemos en el país. El radicalismo tiene muy buenos gobiernos locales, muy buenos gobiernos provinciales, pero no tiene una figura nacional ni bonaerense que traccione, pero no nos tenemos que achicar, tenemos que tratar de liderar un frente que sea con el socialismo, con el peronismo o con La Libertad Avanza, pero tenemos que ser protagonistas de este nuevo tiempo.

-Muchas gracias, intendente, por recibirnos en Rojas. ¿Desde agregar algo más?

Muchas gracias a ustedes por la visita. Como dije a lo largo de la nota, es momento de despojarnos de los personalismos que tanto daño nos hacen y pensar en una Argentina para todos.

