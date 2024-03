“Inicio esta nueva etapa de mi gestión sabiendo que hemos alcanzado muchos objetivos mientras que aún restan lograr otros. Empezamos un nuevo período, en un nuevo contexto, con las mismas ganas y energías de siempre, sabiendo que tenemos un gran potencial”, comentó el alcalde.

“Escobar se seguirá desarrollando y será ese faro que empuje el crecimiento de la provincia de Buenos Aires y la Argentina. Para eso estoy, para eso estamos. El único ajuste que haremos es el de nuestros cinturones de seguridad, porque vamos a volar muy alto hacia el futuro”, acotó.

Por otra parte, comentó "Hay que darle tiempo a un gobierno que recién inicia, más allá de acuerdos y diferencias que tengamos hay que tomar un tiempo prudencial. No soy de los que van a salir irresponsablemente. No tengo comunicaciones hostiles hacía el gobierno nacional y no las voy a tener tampoco”.

“Que nadie piense que nos vamos a dejar vencer o caer, al contrario hay un gobierno que se sabe mover en aguas turbulentas. Si lo pudimos hacer en 2015, en pandemia y con la crisis económica del gobierno que finalizó, lo vamos a hacer ahora también", subrayó el jefe comunal.

También opinó sobre la posibilidad de que los intendentes formen parte del Pacto de Mayo propuesto desde el gobierno nacional. "Creo que deben participar y eso no sucedió. Hay que dar tiempo".

Sobre la situación del peronismo, el alcalde aseguró que "parte de la crisis económica que hoy tenemos es heredada por los errores de nuestro gobierno, que los cometió. Estoy muy en desacuerdo con muchas cosas que pasaron".

"Esa autocrítica requiere una revisión no solamente de algunas prácticas políticas sino también de gestión. Debemos revisar de qué manera nosotros generamos nuevos convenios laborales que se entiendan en el marco de las nuevas modalidades de trabajo y que tengan que ver con el siglo XXI y no con el siglo XIX y cómo dialogamos con la industria y el comercio de una manera más proactiva. Debemos rever cómo administramos el Estado con eficiencia, sin déficit, pero también logrando objetivos, que es lo que hacemos en Escobar. Yo no tengo déficit. Y cada vez el Estado es más grande, más eficiente y en muchos casos somos mucho más eficientes que los privados. No sé trata de lo privado y lo público, sino de quién y cómo lo hace", indicó Sujarchuk.