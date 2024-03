"Hemos comenzado un año complejo, estamos en un cambio de época, para algunos es bueno, pero muchos de nosotros vemos con incertidumbre los cambios que se están dando a nivel macro y creo que el gran desafío es poder tener una voz: quiero expresar mi solidaridad con muchos trabajadores despedidos, sé que muchos concejales estuvieron junto a empleados de agencia Télam", acotó el alcalde.

En ese marco, consideró "No es momento de llorar sobre la leche derramada. La impronta del gobierno nacional no surge por generación espontánea sino por una gran deuda que la política tiene con la democracia. Surgen expresiones que tenemos que respetar porque fueron votadas por la voluntad popular, pero obviamente no coincidimos y nuestra obligación es poder generar una alternativa a este tipo de propuestas, que para nosotros no llevan a una sociedad armónica, con diálogo, donde cada uno de los argentinos tenga su lugar y se pueda realizar como persona", expresó el jefe comunal.

Zamora explicó que “cuestiones exógenas a la gestión municipal nos están haciendo rediseñar toda la propuesta que habíamos planteado en materia de obra pública, de horizontes de realizaciones, pero no por eso vamos a dejar de seguir empujando y poder concretar lo que nos propusimos".

Por otra parte, se refirió a la construcción del Hospital de Alta Complejidad y manifestó: "Tenemos asignaturas pendientes en la atención de adultos y nos propusimos hace algunos años, con el acompañamiento del Concejo Deliberante, poder trazar un camino que implique su construcción y eso será uno de los hitos más importantes en materia de salud que tendrá el Municipio. No se va a hacer de la noche a la mañana, lamentablemente, porque nosotros como estado municipal aspiramos al acompañamiento provincial y nacional en materia de infraestructura. Todavía no hemos llegado a acuerdos con el gobierno provincial y estamos en un gobierno nacional que recién comienza".

En cuanto a seguridad, aseguró que "Rosario es donde el narcotráfico y el delito está más concentrado y el conurbano bonaerense está más disperso, Tigre no es ajeno a eso, por eso seguiremos trabajando en consolidar el sistema de Protección Ciudadana".

Por otro lado, realizó fuertes críticas al interior del peronismo: "Creo que el peronismo es una parte de lo nuevo que tiene que venir, debe tener la sabiduría de poder brindarse una autocrítica: este gobierno no nace por generación espontánea, sino que nace producto de múltiples desavenencias que tuvimos como gobierno en la gestión anterior, sin nombres propios".

"Entonces en la medida que el peronismo no haga esa crítica no va a poder plantarse ante la sociedad como una alternativa. El primer paso es una gran discusión en una mesa donde estén todos los dirigentes", añadió.

"Me veo colaborando desde el lugar en el que esté. Soy un militante político. No me trazo un horizonte de un cargo a futuro. Sí quiero contribuir a la construcción de un peronismo resignificado, que se plantee una nueva economía, una nueva política, una nueva construcción democrática. La experiencia traumática que tuvimos nosotros en materia del proceso electoral no puede existir más en un partido político que se precie de ser el representante de la democracia, de los sectores más humildes. A eso trataré de contribuir, a que el peronismo se democratice, que se discuta el pasado de una manera virtuosa, para que los errores que cometimos no volvamos a cometerlos. Si la gente no percibe que el peronismo tomó nota de los errores que cometimos, sobre todo en los últimos cuatro años, no nos va a ver como alternativa", culminó.