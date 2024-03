–¿Por qué considera, intendente, que se habla tan poco de la eficiencia del Estado y pareciera que vamos por eliminar el Estado? Como que todo está mal: “afuera esto”, “afuera aquello”, y se habla poco de combatir la corrupción, de hacer eficientes las empresas del Estado, de contratar profesionales que estén a justa medida... Se acaba de cerrar Télam y en todo caso, en ese sentido ¿por qué no hacerlo eficiente con el personal que ya está? Se habla de Aerolíneas, se habla de YPF... ¿Por qué pasa esto?

Es un relato que les sirve a algunos personajes para llegar a los lugares que se plantean como objetivos: los lugares de poder. Como, en este caso, ser presidente de la Argentina. Le sirvió a Mauricio Macri, le sirve a Javier Milei. Pero la realidad es que hay que trabajar y analizar caso por caso, lugar por lugar. Hay lugares del Estado que realmente funcionan, pero funcionan de verdad, donde se atiende a muchísima gente. Por supuesto que cada uno tiene que analizar qué lugar, a lo mejor, necesita ser mejorado, pero que además también habilita quién se hace cargo de eso.

Vos mencionás el caso de Télam, por ejemplo. Primero, lo que quiero decirle a la gente es que cerrando Télam no se soluciona ningún problema de la Argentina. Ninguno. Si alguien dice “Ahora que cerró Télam nosotros vamos a estar mejor”, olvídense: es una cuestión de marketing, de fortaleza (“cerré y terminé con esto”). Segundo, que la mayoría de los medios nacionales se nutren de las mejores fotos que han sacado en la agencia Télam. No ahora: de la historia política de la Argentina, si uno analiza, hay 78 años haciendo una cobertura de la que se han nutrido un montón de medios. Seguramente la culpa es de los trabajadores de Télam. Pero lo que tiene que saber la gente es que con eso no solucionamos nada.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Es más: con todo lo que se habla del gasto público, político, de los diputados, los senadores, los gobernadores, si termináramos con todo el gasto político y dijéramos “Bueno, listo, se terminó, no hay sueldo para nadie”, no creo que lleguemos al 1% del PBI. O sea que achicando todo eso no les solucionamos ningún problema a los argentinos.

Entonces, me parece que es un relato que rinde para utilizarlo, entonces la gente que está trabajando todo el día y que tiene su situación y sus problemas, de repente ve a alguien, como en este caso un presidente, que le está diciendo que ahora va a corregir esto o lo otro. Ya pasó esto. Yo recuerdo la campaña del expresidente (Fernando) De la Rúa, cuando decía “Bueno, ahora la joda la tienen que pagar, ahora el que las hace las paga”. Me acuerdo que cuando asumió lo primero que hizo fue anunciar que vendía el Tango, el avión presidencial, porque el anterior presidente lo había utilizado mucho. ¿Qué problema se les solucionó a los argentinos en el gobierno de De la Rúa? Ninguno. Y esto es lo mismo: no se le soluciona ningún problema a la gente, es más, se evita hablar de los problemas de la gente, pero se trata de llevar el mensaje al pueblo argentino en ese sentido.

En lo que tiene que ver con la transparencia, lo que tiene que ver con la honradez y demás, acá en el distrito todo el mundo sabe dónde vive el intendente, lo encuentra en la vereda, le golpea la puerta de la casa, lo ve transitar día a día cada uno de los lugares. No sólo conoce al intendente: en mi pueblo conocen a mi familia, conocen hasta a mis abuelos, nadie puede mentirle a la gente y decir “Ooh, porque este intendente...”. Ya está, eso acá no entra, no pega, por más que quieran. Cada uno tiene que, en su rol, defenderse y también salir a contestar y no dejar pasar estas cosas.

Yo he tenido algún episodio ahora con un dueño de un campo que quiso acusarme en una radio. Inmediatamente tomar acciones, no dejar que nadie trate de ensuciar a la gente que trata de hacer el bien. Que es una de las cosas que no logran entender los Macri, los Milei: que hay gente sana, que tiene voluntad, que tiene vocación y que quiere

sumarse a la política para hacer. Que lo único que le interesa es decir “Bueno, cómo ayudamos, cómo hacemos, cómo seguimos progresando” y quiere transitar, porque es un sentimiento, una vocación que se tiene. Bueno, como ellos están en otra cosa, ellos están pensando en la planilla de Excel, están pensando a ver cómo corregen los números, están pensando a ver qué cosas pueden mirar en el ámbito de ellos, seguramente esto les causa risa, dirán “Qué pavos que son éstos”. Bueno, es una vocación, es una vocación política, una carrera política. Es entregarse. Yo tengo una profesión y podría estar dedicándome a otra cosa; sin embargo he decidido transitar el camino de la política.

–No todo es lo mismo y no son los únicos tampoco. Ahora, ¿qué es la casta? Porque no termino de entender si la casta es Patricia Bullrich, si la casta es (Daniel) Scioli o si la casta es Milei. ¿Qué es la casta?

Yo creo en las carreras políticas. Mirá, si vos tenés una institución educativa, la conducción ¿se la vas a dar a un docente recién recibido o alguien que tiene que ir haciendo carrera? Primero tiene que tener antigüedad, tiene que ser titular, tiene que ir a una prueba de selección, tiene que aprobar y recién después va a llegar a ser director. Y recién después de que sea director va a tener que rendir para ser inspector. O sea, hay toda una carrera que se hace en educación. Y así en cada uno de los ámbitos.

–Pero no eliminás la escuela.

Exactamente. Ahora, yo también creo en las carreras políticas. Si yo aparezco como un pajarito nuevo, no tengo experiencia de nada, y de repente me hacen presidente... y, la verdad que a mí me hace mucho ruido. Yo creo que hay una carrera para hacer: haber transitado la política, concejal, intendente, gobernador, legislador, para llegar al lugar máximo. Entonces uno tiene una experiencia, un recorrido, conocimiento y demás. Bueno, aparentemente hoy se trata de ir en contra de eso: hay que ir por las personas que supuestamente no vienen de la política.

Ahora, ahí está la discusión también, porque yo no puedo decirte “Vos sos la casta” cuando yo estuve en ese lugar, o decirles “nido de ratas” a los lugares donde yo ya estuve y yo estuve cobrando y estuve transitando. Ahora bien, hay que explicarlo y hay que comunicarlo. Y tampoco puedo decir que soy “lo nuevo”, que voy a oxigenar, que viene una transformación nueva, y después termino rodeado de todo lo que representa lo anterior. Daniel Scioli no representa la renovación de la política. ¿Qué sería entonces? ¿Por qué lo tenemos trabajando hoy con el Presidente? Patricia Bullrich ¿sería la modernización del Estado o nos lleva también a tiempos en los que los argentinos la pasamos mal y viene de ahí? Y así con cada uno de los personajes que hoy rodean al Presidente.

Así que la verdad que me parece que ahí hay mucha tela para discutir y para esclarecer. Pero vuelvo a repetir: si uno lo dice como lo dice el Presidente, parece que tiene un mensaje. Ahora, uno se detiene y dice: “No, no, pará, pará. Me venís a hablar de modernización del Estado y mirá a quién mandaste a llamar y mirá a quién pusiste de ministra. Me venís a hablar de que supuestamente el resto son ‘la casta’ y mirá dónde transitaste vos, mirá dónde ocupaste este cargo, con quién trabajaste, de dónde venís.” Me parece que la dirigencia política tiene que poner un freno ahí, y sobre todo explicarle a la gente que lo que están vendiendo no es realmente la realidad.