Zurro a Milei: “Estás dejando en ruinas al pueblo argentino”

“Uno cree que ha visto todo en la vida y todos los días vemos una barbaridad más del Gobierno Nacional, Espert y Milei llamando a evadir, Espert y Milei llamando a que los que más tienen no paguen, una vergüenza institucional”, lanzó el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro.

“Milei, le robaste a la Provincia de Buenos Aires los fondos coparticipables, estás dejando en ruinas al pueblo argentino, la gente se muere de hambre, la gente no tiene para pagar la luz, el gas va a venir con un 700 % más y te ocupas de mandar al lacayo de Espert a decir que no paguen los impuestos en la Provincia”, añadió.

“Gracias Axel Kicillof por ser como sos, por llegar a la pampa profunda, gracias por volcar los recursos a la policía, a los maestros, a los hospitales, gracias por seguir con esta política de estado que cuida a la gente de la Provincia”, subrayó.

“Hay un gobierno nacional para muy pocos, en desmedro de jubilados, pensionados, de los comedores, de la gente pobre, es terrible lo que le está pasando a la Argentina, no nos tenemos que callar. Y a los diputados, no tienen que votar el DNU, no hay ningún motivo para que entreguen el país”, completó.