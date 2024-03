Con la presencia de delegaciones escolares de zona norte, zona centro y zona sur; organizaciones de derechos humanos; excombatientes de Malvinas; bibliotecas populares; organizaciones sindicales de todos los gremios; dirigentes políticos y sociales; y la comunidad en general, el Partido de La Costa proclamó una vez más las consignas de Memoria, Verdad y Justicia en el acto central del Mes de la Memoria.

El encuentro tuvo lugar en el Paseo de la Memoria de Santa Teresita, ubicado en Avenida 32 y Costanera.

Luego de la interpretación del Himno Nacional en guitarra a cargo de Federico Galletti, tomaron la palabra Ámbar Cabrera y Lautaro Casanova en representación de los estudiantes secundarios.

«La Memoria y la Verdad son fundamentales para emprender el camino de la sanación, pero deben tener su correlato en la Justicia. Los estudiantes tenemos que tener en cuenta los derechos adquiridos por aquellos chicos y chicas que fueron desaparecidos. Debemos seguir luchando por lo que aun falta», señalaron los jóvenes.

Sobreviviente Ana María Careaga: “La democracia está en peligro”

Ana María Careaga, sobreviviente de un centro clandestino de detención e hija de Esther Ballestrino (una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, quien fue secuestrada y asesinada por la dictadura militar y cuyo cuerpo apareció en las playas de La Costa), fue parte del acto y señaló: «Una vez más nos convocamos acá en un nuevo aniversario de lo que fue el golpe más siniestro en la historia de nuestro país.

También estamos a 40 años de la recuperación del Estado de Derecho, de la recuperación de la democracia, que es eso lo que hoy está en peligro».

Careaga expresó; «ese golpe fue un antes y un después por la metodología siniestra que llevaron adelante los represores con más de 700 campos de concentración, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que se sembraron a lo largo y a lo ancho del país para secuestrar a una joven generación comprometida con la realidad de su tiempo».

«Las Madres dicen que este mar no quiso ser cómplice, y devolvió los restos de estas mujeres luchadoras, que aún después de haber sido asesinadas, siguieron dando testimonio con el estado de sus cuerpos, de la siniestra metodología utilizada para deshacerse de ellos arrojándolos con vida al mar», subrayó la psicóloga y docente universitaria.

Alejandro Laregina: “Un compromiso inclaudicable”

Por su parte, el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Costa, Alejandro Laregina, leyó un documento que es el «resultado de la voluntad de las fuerzas vivas de nuestro pueblo: organizaciones políticas, sociales, sindicales, culturales, productivas y educativas».

«El día de hoy, a horas de conmemorar un nuevo 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, a 48 años del golpe de Estado cívico-militar que secuestró, torturó y desapareció a 30.000 compañeras y compañeros, nos encontramos para honrar su lucha», manifestó.

«En este lugar en el que nos encontramos, en estas calles, en estas playas, sus habitantes fueron testigos del horror producido por el Estado terrorista: los vuelos de la muerte, los cuerpos aparecidos en nuestras costas. Frente al horror y lo indecible, nuestras madres, hijos e hijas, familiares, sobrevivientes, organismos, el movimiento de derechos humanos, lo transformaron en memoria mediante su lucha y su amor», expresó Laregina en el acto, donde también habló Viviana Caruso (madre de un desaparecido) y cantaron Mariana Pedrocco y Florencia Aran.

«Hoy como en el ’76, quieren cerrar el Congreso. Hoy como en el ’76, vuelve a peligrar la democracia. Frente a esto, decimos que no será posible avasallar a un pueblo movilizado, no será posible silenciar a un pueblo en la calle, no será posible disciplinar a un pueblo unido», advirtió el director de Derechos Humanos y agregó: «Este panorama desolador nos hace imprescindible revivir la lucha de nuestros 30.000, la esperanza en la lucha y la organización, la solidaridad, la generosidad, el trabajo y el abrazo colectivo».

Juan de Jesús: “Los 30.000 desaparecidos existen”

El homenaje comenzó con una marcha que recorrió las calles de Santa Teresita hasta llegar al Paseo de la Memoria.

El Intendente Juan de Jesús se sumó en el último tramo y fue el orador que cerró el acto en la tarde de éste 21 de marzo: «Hoy venimos a recordar a tantos jóvenes, a tantas personas, que por pensar los hicieron desaparecer a ellos y a sus semejantes, a los derechos que ellos tenían y a la potencialidad que tenemos como seres humanos desde el momento que nacemos para servir».

El jefe comunal recordó que la dictadura instaurada en 1976 «venía con un objetivo determinado, venía con un plan siniestro muy elaborado. No debemos confundirnos que fueron solo los militares, al lado de ellos hubo distintos sectores de nuestra sociedad que sólo veían sus intereses y que fueron a golpear los cuarteles. Querían una patria oligárquica, para pocos, una patria que guardase sus privilegios, que abriese los caminos para saquear nuestros recursos naturales».

«Nosotros hoy acá seguimos luchando y pidiendo por la Verdad y la Justicia, porque esto simboliza que el pueblo tiene que seguir luchando, para que esto no se vuelva a repetir nunca más. No sé por qué corno (sic) permitimos que esto vuelva a suceder en Argentina, otra vez vemos que se defienden intereses extranjeros y volvemos a sentir, a través de esta democracia tan debilitada, que la política no tuvo el coraje de sostenerla como realmente tiene que ser, para servir a la Argentina», consideró De Jesús.

«Quiero recordar también cuando las Madres fueron a preguntarle al presidente Videla por sus hijos que estaban desaparecidos, y les dijo ‘si están desaparecidos no existen’. Y eso es mentira. Existen los 30.000 desaparecidos, sí que existen los 30.000 desaparecidos. Así que luchemos por ellos, por todos nosotros y para que nuestros hijos sean los protagonistas de esta generación que realmente le dijo basta», concluyó el intendente.

El emotivo acto se cerró con las flores al mar que arrojaron los guardavidas, acompañados por dirigentes de derechos humanos, gran parte del gabinete costero, vecinas y vecinos que llegaron de todo el Partido de La Costa y el propio De Jesús. La memoria está viva en La Costa.