Causa Vélez: Sebastián Sosa recuperó la libertad tras pagar la caución

El arquero de Vélez Sebastián Sosa, que es imputado como partícipe secundario en la denuncia por abuso sexual contra futbolistas del plantel, podrá retirarse a su domicilio, aunque deberá cumplir con la obligación de presentarse cada 15 días en Tucumán y tendrá prohibición para salir del país por 90 días hasta ser juzgado.

La jueza Eliana Gómez Moreira aceptó el pago de la caución fijada en 50 millones de pesos y el uruguayo podrá esperar la resolución del caso en su domicilio.

Al salir en libertad tras 10 días de prisión, el ex arquero de Boca y Peñarol de Uruguay declaró: “Lo único que tengo para decir es que confío plenamente en la Justicia de Tucumán. Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad de todo esto. No quiero entrar en detalles y cosas porque los abogados pueden hablar mejor. No tengo nada para decirle a ella (a la denunciante)”.

“Repudio todo acto de violencia, lo dije desde el primer día. Desde el primer momento me puse en esa postura y es lo que sostengo hasta el día de hoy. Estoy conforme con la tarea de mi defensa. Lo viví como cualquier persona privada de su libertad. Gracias a Dios puedo ir a casa” añadió quién fuese mundialista con la selección charrúa en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La magistrada libró el pedido para que el experimentado arquero pueda esperar ser juzgado en libertad, caso contrario al de José Florentin, Braian Cufré y Abiel Osorio. Si bien la jueza de la causa había ordenado la prisión domiciliaria de los tres futbolistas, rechazó en la jornada del martes el recurso de impugnación presentado por los abogados defensores de ellos.

Los tres futbolistas imputados deberán abonar cauciones de 50 millones de pesos. Luego de abonar la suma, Cufré, Osorio y Florentín deberán permanecer por 90 días en una vivienda particular en la provincia norteña, con tobillera electrónica, a la espera del juicio oral.

NA