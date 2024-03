Entrevista GLP: “Massa no está retirado de la política, está activo”, dijo Juan Malpeli

–Juan, vos sos referente del massismo y recientemente el espacio tuvo su congreso y eligió a las nuevas autoridades. Diego Giuliano, ex ministro de Transporte, es el flamante presidente del espacio. ¿Es tiempo de reagrupamiento, es decir, de organizar la oposición para construir un espacio de propuestas, después de un cuatrimestre donde no ha quedado ningún número en pie en lo económico por parte del gobierno nacional?

Bueno, sí. En principio, tuvimos el congreso porque, como marca la Ley Electoral, los partidos políticos tienen que tener su renovación de autoridades, su renovación de carta orgánica, bueno, cuestiones internas de cada partido. La semana pasada no solo fue el congreso del Frente Renovador, sino también fue el del Partido Justicialista y también el del PRO.

En ese contexto, obviamente que además de una nueva conducción nacional, que es muy pluralista, muy paritaria y bien federal sobre todo (que es lo más importante, porque tenemos un nuevo presidente que es de Santa Fe, una vicepresidenta que es de la provincia de Buenos Aires, de Junín, y un secretario general de San Juan y muchísimos otros compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país), también hablamos de, sí, darle forma, no sé si llamarla una nueva oposición, sí a un nuevo esquema político a partir de este gobierno, que la verdad que nos tiene, no sé si la palabra es sorprendidos, pero sí preocupados, porque va para adelante sin medir consecuencias.

Sinceramente, y esto lo hablo ya a título personal, no de todo el Frente Renovador, más allá de que coincidimos muchos, podría uno hasta discutir, en el buen sentido, en una charla con algún seguidor del gobierno o alguien que lo haya votado, si quizás estaba pensando en que algo funcionaba mal, bueno, tratar de mejorarlo. Lo que no entra en la cabeza de nadie es la destrucción absoluta. Porque después hay que recuperarlo, hay que reconstruirlo. Y siempre reconstruirlo es mucho más difícil. Ya tenemos mucha experiencia en nuestro país de estas destrucciones. Justo en esta época, en este momento que se está conmemorando un nuevo aniversario del golpe de Estado, entender lo que fue el golpe de Estado: además del brutal genocidio, lo que destruyó la economía del país. Después. lo que fue también la década del ’90, muy parecida en lo que se piensa económicamente a este gobierno: lo que fue la destrucción de pymes, de empresas, las empresas estatales que posiblemente tenían que funcionar mejor, pero cuando vinieron las privadas funcionaron mucho peor aun.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Así que la verdad que uno ve eso, y obviamente (y volviendo a tu pregunta) sí, tiene que organizarse, entendiendo que la gente eligió, y bueno, por algo eligió. Entonces hay que organizarse, hay que escuchar muchísimo más a la gente, hay que interpelarla, hay que contarle lo que pensamos. Se lo venimos contando desde la campaña, y en su momento, muchos medios nacionales, con una clara jugada o visión, o apoyo al candidato que terminó ganando, nos denunciaban por “campaña del miedo”. Bueno, hoy uno se da cuenta de que nos quedamos cortos.

En realidad no fue campaña del miedo: el boleto aumentó, la luz aumenta, el gas aumenta, las jubilaciones dicen que aumentan pero no aumentan y pierden el poder adquisitivo. Y así sucesivamente. Como bien vos dijiste, difícilmente encontremos un dato económico, salvo algún macro (y tampoco creo que haya mucho), que haya mejorado. Todo lo contrario: ha empeorado todo. Una recesión absoluta, que hace que algún precio, uno cada tanto, ahí medio perdido, empiece a bajar, pero porque te lo dicen los mismos productores o los que venden: tienen stock y no venden nada, entonces de alguna forma tienen que movilizar la mercadería.

–En este contexto, Juan, te pregunto por el rol de Sergio Massa. Algunos dicen que dio un paso al costado al decidir no estar en la presidencia del Frente Renovador; otros, que no está al frente del partido, pero sí de las ideas. ¿Qué pensás al respecto? ¿Cuál es el rol del ex candidato a presidente?

Más que pensar, ahora sí te doy, no una opinión, sino un dato. Sergio Massa no está retirado en absoluto. De hecho, participó activamente del congreso del viernes, como oyente, como un militante más del Frente Renovador, obviamente el más importante, el fundador, y luego cerró el Congreso. Así que no es que no estuvo o estuvo apagado. Todo lo contrario. Anteriormente nos habíamos reunido en la ciudad de Roque Pérez, en una suerte de plenario entre los intendentes y legisladores de la provincia de Buenos Aires del Frente Renovador, y también estuvimos, obviamente, charlando con Sergio.

Lo que sí Sergio cree, y coincidimos todos los que componemos el Frente Renovador, es que es muy bueno que las autoridades del partido, tanto nacional como provincial (seguramente ahora a fin de mes hagamos también nuestro congreso provincial) sean autoridades nuevas, que empujen, no unificar el partido en un personalismo como pasó con, por ejemplo, el PRO, donde Mauricio Macri volvió a dar pelea por conducirlo. Creemos que esos son individualismos que no le suman a la política y que no dan, tampoco, para decir “Ah, entonces quiere decir que Macri está y Sergio no”.

Sergio está activo en la organización del partido, está activo en la charla con los otros partidos que componen el frente Unión por la Patria (UxP), está activo hablando permanentemente con gobernadores, con intendentes, con sus legisladores.

Está trabajando, aparte, cumpliendo la Ley de Ética Pública, ley que pocos, por no decir ninguno, cumplen en este país. Que significa que por dos años, cuando estuviste en una gestión en la que tuviste que regular alguna empresa, algún servicio, alguna actividad económica, no podés trabajar en esa actividad por dos años. Es una ley nacional que está, no es que uno inventa. Y bueno, Sergio se corrió y se fue a trabajar afuera, para, justamente, cumplir esa ley. Porque no puede estar entrando a trabajar, como nos tienen acostumbrados CEOs de otras empresas que entran y salen del gobierno como si fueran figurita repetida, ¿no?

Así que, sinceramente, está muy activo él. Si el estar activo significa pasearse por los medios, ahí a Sergio no lo van a encontrar. Lo que está haciendo él es construir esa oposición seria y más que oposición, esa opción seria que en algún momento nos va a tocar presentar o representar nuevamente para que la gente, si está de acuerdo, nos elija.

–Hablamos de esta renovación, de este regrupamiento de la oposición, en un contexto económico, social y político muy delicado. En este sentido, Juan, ¿cómo es el trabajo del bloque de UxP en la Legislatura bonaerense?

En primer lugar, me parece que está bueno resaltar, y eso es gracias a todos los bloques de los diferentes partidos que componen la Legislatura, que este año estamos sesionando como se debe, muchísimo más, y trabajando muy activamente en las comisiones. Y eso hace que la Legislatura camine, que la búsqueda del debate, del consenso, que a veces se logra, a veces no, pero que exista, que en definitiva es un poco el alma de una Legislatura: debatir y buscar consensos en proyectos de ley que tengan que ver con los y las bonaerenses.

En particular, el bloque de UxP está trabajando bien. Ha quedado unido, considerando que las demás fuerzas políticas han roto sus bloques: tanto Juntos por el Cambio (JxC), que se ha convertido en tres bloques distintos, al igual que La Libertad Avanza (LLA), que se separaron en tres bloques. UxP, como siempre dijimos, con algunas diferencias o disidencias pero que siempre son dialogadas, que siempre son charladas, entre diferentes fuerzas políticas que componen UxP, como el Frente Renovador, como el Partido Justicialista (PJ), como algunos que responden a algunos intendentes.

Nos hemos mantenido unidos y estamos trabajando muy bien en pos de sacar leyes que necesite el gobernador para su gestión, para gobernar la provincia de Buenos Aires. Y repito: leyes importantes a la hora de generar más derechos y más beneficios para los y las bonaerenses.