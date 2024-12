La conmovedora despedida de Elba Marcovecchio tras la muerte de su esposo

La muerte de Jorge Lanata, uno de los periodistas más influyentes de Argentina, dejó un vacío imposible de llenar en el mundo del periodismo y en la vida de quienes lo conocían más de cerca. A las 15.20 horas del lunes, tras una larga batalla de seis meses y medio en el Hospital Italiano, Lanata falleció, dejando a su esposa, Elba Marcovecchio, devastada. La abogada, quien había estado a su lado durante su largo proceso de recuperación, eligió el silencio ante el dolor, y solo horas después de la partida de su esposo, decidió expresar su tristeza en redes sociales.

"No puedo soportar que sea verdad": el mensaje de Elba Marcovecchio

En un emotivo post en su historia de Instagram, Elba Marcovecchio compartió un doloroso mensaje: “No puedo despedirte… No puedo soportar que sea verdad…”. Con estas simples pero desgarradoras palabras, la letrada confirmó el profundo sufrimiento que atravesaba, luego de haber quedado viuda a tan solo dos años de matrimonio. A pesar del inmenso dolor, el mensaje fue breve, sin adornos, reflejando la crudeza de una pérdida irreversible.

Un amor que nació en lo profesional y floreció en lo personal

El romance entre Jorge Lanata y Elba Marcovecchio comenzó en 2020, en un contexto profesional durante una mediación judicial. El destino los unió en una situación laboral tensa, pero ambos sintieron una conexión instantánea. En entrevistas posteriores, Marcovecchio recordó cómo, en su primera cena juntos, se dio cuenta de que había encontrado algo más que una relación profesional: “Desde la primera cena con Jorge cancelé todo. Me di cuenta de que estaba de novia”, contó en varias ocasiones.

A pesar de las dificultades personales que ambos atravesaban, Marcovecchio, madre de dos hijos, y Lanata, padre de tres, encontraron en su relación un refugio de respeto y admiración mutua. Lanata, por su parte, destacó la inteligencia y la independencia de Elba como aspectos que lo cautivaron, afirmando que "uno se enamora de golpe, no es que uno lo busca".

La boda y el amor a prueba de todo

En abril de 2022, Elba y Jorge oficializaron su relación con una emotiva ceremonia en Exaltación de la Cruz, rodeados de amigos y familiares. La boda, que marcó un hito en sus vidas, consolidó una relación que a pesar de los desafíos, como las enfermedades de Lanata y la exposición mediática constante, se mantuvo firme.

Aunque vivían en departamentos separados dentro de un mismo edificio, la pareja compartía momentos cotidianos y mantenía una relación cercana con los hijos de ambos. Marcovecchio relató en más de una ocasión la excelente relación que Lanata mantenía con sus hijos Valentino y Allegra, describiéndolo como un “compinche” para ellos.

La lucha de Lanata y la incertidumbre de Elba

En las semanas previas a su muerte, Elba había hablado públicamente sobre la difícil situación de salud de su esposo. En una entrevista con LAM (América TV), comentó con emoción sobre la lucha de Jorge: “Jorge la está peleando. Es increíble la batalla que está dando. A mí me llena de orgullo. No te voy a negar que tengo miedo, es ese trípode entre la angustia y la ansiedad de no saber dónde estás parado”. Su relato reflejaba no solo el dolor, sino también la esperanza y el temor ante la incertidumbre del futuro.

En la misma entrevista, la letrada contó que extrañaba profundamente a Jorge. “Acá está la silla de Jorge en el comedor, que nadie la usa. Y esa silla está esperando a Jorge. Lo quiero ver en casa”, confesó, destacando los momentos cotidianos que compartían. "Lo que extraño es lo más simple... la computadora que me regaló, la serie que estábamos viendo... y ahora no la puedo seguir viendo sin él. Sería una infidelidad", agregó, conmovida.

Despedida y el último adiós en La Casa de la Cultura

El lunes, tras el fallecimiento de Lanata, Elba dejó el Hospital Italiano acompañada de sus dos socias y se dirigió hacia La Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizaba el último adiós al periodista. Allí, amigos, compañeros de trabajo y una gran cantidad de ciudadanos se acercaron a rendir homenaje a quien fue uno de los periodistas más influyentes de Argentina. Marcovecchio, con el rostro visiblemente afectado, pasó la noche recibiendo muestras de afecto, aunque su dolor era palpable.