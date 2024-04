Este miércoles, los activistas del grupo pacifista Code Pink interrumpieron una audiencia del Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre Defensa, en la que el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, junto con otros funcionarios, testificaron sobre la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2025.

Los activistas empezaron a gritar diferentes lemas, condenando el apoyo estadounidense a las acciones israelíes en la Franja de Gaza. Una mujer fue detenida y escoltada fuera de la sala mientras seguía gritando “detengan al genocidio en Gaza”. Miembros del movimiento dijeron que Austin tenía las manos manchadas de sangre y corearon “¡Vergüenza!”. Se pidió a los activistas que abandonaran la sala, pero se quedaron esperando a que terminara la audiencia y, cuando Austin salió, siguieron gritando acusaciones contra él.

“¡Dejen de apoyar los asesinatos masivos!”, “¡Hay gente muriendo ahora mismo!”, aseveraron los manifestantes a Austin. Una activista preguntó si el secretario apoyaba las entregas de armas porque solía tener inversiones en empresas de fabricación, mientras que otra indicó que no fue Irán el que aumentó las tensiones en el Oriente Medio. “Israel atacó el Consulado iraní en Damasco. Israel ha instigado un conflicto más amplio. Irán no ha matado a nadie todavía, pero, si sigues armando el genocidio de Israel, ¡las cosas se intensificarán!”, afirmó.

Austin no respondió a ninguna de las acusaciones contra él, ni durante la reunión ni mientras los activistas lo siguieron hasta que huyó en el ascensor. La cofundadora de Code Pink, Medea Benjamin, subrayó que el conflicto entre Israel y Palestina empezó hace 75 años y no el 7 de octubre. “El pueblo palestino ha sido desposeído y oprimido durante todos estos años, y siempre habrá algún tipo de resistencia”, agregó. No es la primera vez que los activistas de este movimiento expresan su apoyo a Palestina y acusan a las autoridades estadounidenses de cometer crímenes y violar el derecho internacional.

