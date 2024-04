Lanzan una nueva aerolínea de lujo para perros

Bark, una empresa estadounidense especializada en productos para perros, anunció el pasado jueves que se asoció con una compañía de alquiler de aviones para lanzar Bark Air, una aerolínea que ofrecerá vuelos de primera clase para perros y los dueños de estos.

De acuerdo con la compañía, transportar perros en vuelos de larga distancia representa un desafío, sobre todo si las jaulas para transportarlos no caben debajo de los asientos de los aviones. Al mismo tiempo, mencionó que, frecuentemente, a estos animales se les niega subir a las aeronaves, mientras que los que logran viajar deben soportar el estrés del vuelo.

Ante esta situación, la empresa decidió crear Bark Air, que se promociona como “una opción divertida (y humana) para los perros que viajan con sus compañeros humanos de dos patas”. Por su parte, el director ejecutivo de Bark, Matt Meeker, indicó que estaban emocionados de “aprovechar los conocimientos” aprendidos “a lo largo de los años para crear una experiencia que realmente dé prioridad al perro”.

Está previsto que el primer vuelo operado por Bark Air tenga lugar el próximo 23 de mayo y que cubra el trayecto entre el aeropuerto del condado de Westchester (Nueva York) y el aeropuerto Van Nuys, en la ciudad de Los Ángeles (California). También se realizarán viajes entre Nueva York y la capital del Reino Unido, Londres.

Según Bloomberg, la aerolínea operará sus vuelos desde Nueva York a Los Ángeles una vez por semana, y dos veces al mes hará la ruta entre Nueva York y Londres. Asimismo, comentó que los boletos para los vuelos en territorio estadounidense costarán 6.000 dólares por trayecto, mientras que los vuelos transatlánticos tendrán un precio de 8.000 dólares.

Introducing BARK Air: A 100% totally real airline for dogs. We're dog people, and we are tired of there being no truly dog-friendly options when it comes to air travel.

Now booking the best-in-class dog focused flight imaginable at https://t.co/eZqVYMC5W3 pic.twitter.com/bzcY2rSO4h