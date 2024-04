Paoltroni: “No estoy de acuerdo con el aumento, pero no se puede renunciar a la dieta”

El senador nacional Francisco Paoltroni, uno de los legisladores que representa a La Libertad Avanza en el Senado, afirmó que “no hay que votar más a mano alzada” y, para eso, presentó un proyecto para que sólo pueda hacerse de manera electrónica.

En declaraciones a Radio Splendid, Paoltroni sostuvo que, si bien aún no habló con su bloque, "no estoy de acuerdo con el aumento”, y que los integrantes de la Cámara Alta deberían justificar cada votación porque “los ciudadanos tienen que poder llevar un registro” y evitar las confusiones sobre quién votó a favor y en contra.

"No hay que ser hipócritas, no se puede renunciar a la dieta. No estoy de acuerdo con el aumento. Es el momento, para la sociedad, de que este debate se ponga sobre la mesa”, señaló el senador.

Por otra parte, sostuvo que en La Libertad Avanza tienen “una estructura partidaria con 80 coordinadores en cada provincia” y que la dieta que percibe como legislador, la “reparte” con ellos todos los meses.

Luego de lo sucedido la semana pasada, donde todos los senadores (por afirmación u omisión) votaron en favor de un aumento en las dietas mensuales, Paoltroni presentó un proyecto para que la votación sólo pueda hacerse de forma electrónica.

Tal como se lo había adelantado a Noticias Argentinas, esta iniciativa propone reformar el reglamento del Senado para modificar el artículo 205 que habla sobre las votaciones en las sesiones.

“La idea es que no haya opciones y todas sean únicamente de manera electrónica. El objetivo es evitar que en los asuntos tratados sobre tablas se generen situaciones de votaciones confusas que transgreden la transparencia por la que trabajamos desde el espacio político liderado por el presidente Milei”, publicó el senador en su cuenta de la red social X.

