Copa Sudamericana: Argentinos venció a Corinthians y es el líder de su grupo

Argentinos Juniors, con un equipo con varios suplentes, logró una ajustada victoria por 1 a 0 sobre Corinthians y se aseguró así el primer puesto del Grupo F de la Copa Sudamericana.

El gol llegó temprano, apenas a los 60 segundos de juego, gracias a Gastón Verón, quien definió mano a mano tras un magistral pase de Emiliano Viveros, y dominó el juego a su antojo desde entonces pero no sin sufrir aproximaciones de la visita.

A pesar de jugar con un hombre más desde el minuto 13 del segundo tiempo tras la expulsión de Raúl Gustavo, que le pegó al árbitro chileno Piero Maza y vio la roja, el equipo argentino tuvo que esperar hasta el final para asegurar el triunfo, con una destacada actuación del arquero Diego Rodríguez, que lo salvó con una gran atajada.

Este resultado dejó al equipo dirigido por Pablo Guede con buenas perspectivas de cara a la semifinal del domingo ante Vélez Sarsfield, ya que guardó varios habituales titulares para el cruce en San Nicolás y la motivación del plantel está en alza.

Aunque el partido no fue dominado completamente por Argentinos, lograron capitalizar su ventaja numérica y mantener a raya a un Corinthians que, a pesar de la derrota, no bajó los brazos. Argentinos continúa en una buena racha, con la esperanza de avanzar a la siguiente fase.

Síntesis de Argentinos vs. Corinthians por la tercera fecha de la Copa Sudamericana:

Copa Sudamericana.

Fecha 3.

Grupo F.

Argentinos - Corinthians.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: José Cabero (Chile).

Argentinos: Diego Rodríguez; Fernando Meza, Erik Godoy, Tobías Palacio; Santiago Montiel, Juan Cardozo, Ariel Gamarra, Emiliano Viveros; Leonardo Heredia, Gastón verón, Damián Batallini. DT: Pablo Guede.

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo, Hugo; Raniele, Fausto Vera; Ángel Romero, Rodrigo Garro, Pedro Henrique; Yuri Alberto. DT: Antonio Oliveira.

Goles en el primer tiempo: 2m Gastón Verón (A).

Expulsados en el segundo tiempo: 13m Raul Gustavo (C).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Matías Perello por Heredia (A); Wesley Ribeiro por Alberto (C); Paulinho por Torres (C); Mateuzinho por Fagner; 15m Caca por Romero (C); 16m Alan Rodríguez por Viveros (A); 30m Pedro Raúl por Henrique (C); 34m Sebastián Prieto por Montiel (A); 41m Jonathan Galván por Gamarra (A); Franco Moyano por Cardozo (A).

(NA)