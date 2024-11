Batalla campal en River vs. Independiente Rivadavia: Gallardo asume autocrítica

La escandalosa pelea entre jugadores de River e Independiente Rivadavia tras la victoria 2-1 de la Lepra mendocina sacudió al fútbol argentino. Marcelo Gallardo, entrenador del Millonario, no dudó en condenar los hechos en la conferencia de prensa post partido.

“Nada justifica la violencia. Había mucha gente metida. Terminó siendo muy confuso todo. No me gusta lo que pasó, no es la imagen que queremos dar”, expresó el técnico.

El conflicto comenzó con un gesto provocador de Sebastián Villa, que simuló una "ametralladora" hacia la hinchada de River tras el gol agónico de Ezequiel Ham. Este acto desató la furia de los jugadores y el cuerpo técnico del Millonario.

De un gesto al caos total

Tras la provocación, Gonzalo Martínez buscó agredir a Villa en el túnel hacia los vestuarios. Simultáneamente, en el campo, jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos se enfrentaron en una batahola que incluyó golpes y empujones.

Una de las imágenes más impactantes fue la trompada que Ramiro Loguercio, preparador físico de Independiente Rivadavia, propinó a la Roca Moreno, guardaespaldas del plantel de River.

“Observo una reacción en caliente por un gesto del adversario, pero nada justifica eso. Tenemos que aprender a controlar las pulsaciones y asumir la bronca de otra manera”, agregó Gallardo.

Expulsados y sanciones en camino

El árbitro Nazareno Arasa expulsó a Leandro González Pirez y al asistente técnico de Independiente Rivadavia tras el escándalo, pero se espera que en las próximas horas informe a más involucrados en el resumen oficial que enviará a la AFA.

Autocrítica de Gallardo sobre el rendimiento de River

Más allá del episodio violento, Gallardo hizo un análisis crítico del rendimiento de su equipo, que quedó marginado de la lucha por la Liga Profesional. “Hay que asumir responsabilidades. No estamos en nuestro mejor momento y lo que pasó hoy no nos ayuda a cambiar esa imagen”, reflexionó el técnico oriundo de Merlo.