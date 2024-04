La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados quedó presidida por la legisladora salteña María Emilia Orozco de La Libertad Avanza (LLA), lo que implica un cambio en una tradición parlamentaria en base a la cual se convenía que la titularidad de este organismo debía quedar en manos de algún sector opositor.

Esta designación en la Cámara baja se produce en el contexto de las acusaciones que el presidente Javier Milei tuvo en los últimos días con trabajadores de prensa, figuras periodísticas y dueños de medios de comunicación.

La primera reunión de la comisión, llevada a cabo el pasado jueves 18 de marzo, había sido presidida por el diputado Christian “Chipi” Castillo del Frente de Izquierda –por ser vicepresidente primero- como consecuencia de las tensiones al interior de LLA que aún no había consensuado quién ocuparía ese puesto.

Finalmente, Orozco tomó el lugar este jueves luego de ser postulada por el diputado nacional de LLA, Bertie Benegas Lynch, quien fundamentó esta nominación en la condición de licenciada en comunicación social y especialista en comunicación digital que ostenta la legisladora salteña.

Según fundamentó el dirigente libertario ante los demás integrantes de la Comisión, Orozco reúne las credenciales necesarias para encabezar este organismo parlamentario por su conocimiento en redes sociales que son en la actualidad “un medio de comunicación más”.

“Soy nueva en esto y estuve ´stalkeando´ un poco sus perfiles y es impresionante la trayectoria de muchos que hace ocho o doce años que están en la comisión. Soy todo lo contrario, pero no me amedrenta. Al contrario, tengo mucho que aprender de cada uno de los que están acá y seguramente ustedes también tendrán que aprender algo de la renovación en la política”, afirmó la legisladora a la vez que pidió a sus pares que no la “subestimen”.

La diputada aseguró ser una “defensora acérrima del consenso y del diálogo” y precisó tres objetivos que intentará cumplitar: llevar adelante un debate sobre “la distribución discrecional de sumas millonarias en pauta oficial”; tener una perspectiva federal para romper con “el centralismo de CABA” y retomar las discusiones sobre la Ley de Medios.

Los cruces del Gobierno

Sin embargo, el vínculo del Gobierno nacional con periodistas, medios de comunicación y redes sociales es cuestionado desde distintos sectores que ven con preocupación las agresiones de Milei hacia las voces críticas.

Uno de los cruces más polémicos que protagonizó el mandatario es el áspero intercambio que tuvo con la artista y cantante Lali Esposito, quien recibió descalificaciones y varios improperios de parte del jefe de Estado.

En esa línea, el uso de su cuenta en la red social X que realiza Milei con el propósito de posicionarse a través del denuesto y las agresiones a las figuras que cuestionan los fundamentos de su gestión, son también motivo de preocupación para los integrantes opositores de esta comisión.

Las críticas a la actitud de Javier Milei

“El Gobierno amedrenta para acallar toda voz crítica. Lo hace mediante intervenciones directas del presidente, Javier Milei, como con el funcionamiento del troll center que se organiza desde la propia Casa Rosada. Ahí hablan de consenso y respeto, pero hay una oficina que maneja ilegalmente cuentas de X para atacar opositores. Queremos que vengan funcionarios a explicar cómo funciona”, afirmó Castillo a Somos Télam.

Durante el segundo encuentro de la comisión, Castillo también recordó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que los periodistas deben retirarse al ver la Policía avanzar durante las manifestaciones para no exponerse a las balas de goma y a los gases que lanzan los uniformados contra las manifestaciones.

“Esa es afirmación muy grave porque parte de la tarea periodística es poner en evidencia las acciones ilegales de violencia institucional”, indicó Castillo, a la vez que rememoró distintos hechos trágicos relacionados a las protestas sociales como fueron los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, ocurridos en junio de 2002 durante una represión de efectivos policiales.

También se insistió en citar a periodistas que habían sido atacados por el Gobierno, reprimidos durante las recientes manifestaciones y trabajadores de medios públicos como la agencia de noticias Télam para el 16 de mayo, pero Orozco se negó a confirmar fecha para realizar dicho encuentro.

“Lo de Télam también tiene que ver directamente con la libertad de expresión. La agencia tiene la función de suministrar la información necesaria para ejercer el poder a la libertad de expresión del periodismo en general ya que de otra forma, los únicos que pueden hacer esa actividad son los grandes medios que cuentan con recursos económicos. Los más chicos dependen de Télam para tener la información, los comunicados, las fotografías y videos para informar”, remarcó el legislador de Unión por la Patria (UxP), Juan Marino.

Además, se reivindicó la importancia de que funcione correctamente el canal de difusión de la Cámara Baja, Diputados TV, que fue censurado durante el debate de constitucionalistas sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, se registraron pedidos de silenciamiento a periodistas que transmitían en vivo y donde no se descarta que haya ajuste y despidos.

“Me preocupa muchísimo el tema de Diputados TV por el personal, el intento de censura a periodistas y la construcción de agenda. Estoy proscripto en ese canal. Desde el 10 de diciembre no me hacen una nota”, planteó el jefe del bloque UxP, Germán Martínez, en la comisión, donde propuso crear un consejo consultivo para que controle y haga un seguimiento de ese medio dependiente de la Cámara baja.

La diputada Carolina Gaillard también añadió que Diputados TV fue “fundamental para transparentar lo que se hacía en la tarea legislativa en relación directa con la ciudadanía” y denunció que hubo cortes en las transmisiones de actividades y suspensiones a la transmisión en vivo de jornadas.

A su vez, Monica Frade de la Coalición Cívica (CC) reiteró que es importante citar a representantes de Fopea y Adepa ya que muchas veces periodistas que trabajan en otros lugares del país se ven imposibilitados de asistir presencialmente y estos organismos “recogen denuncias internas de todo lo que pasa en el país”.

Por su parte, Javier Milei dejó en claro su posición al respecto en su cuenta de X cuando el 10 de abril publicó un texto titulado “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PARA TODOS” afirmando que “el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial”.

“La extorsión es moneda corriente. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también. Primero te pegan, y después te pasan la factura. Cifras siderales”, añadió y afirmó que “el problema de muchos periodistas con los que integramos La Libertad Avanza es que no le debemos nada a nadie” agravando las tensiones entre ese sector de la política y los medios de comunicación y poniendo en riesgo que exista una verdadera libertad de expresión. (ST)