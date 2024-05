Estados Unidos: avión de Trump choca contra otro en aeropuerto

El avión Boeing 757 propiedad del expresidente Donald Trump chocó contra un 'jet' privado estacionado en el aeropuerto internacional de West Palm Beach, en Florida (EE.UU.), afirmó una fuente familiarizada con el asunto citada por la agencia Reuters.

El incidente ocurrió el pasado domingo y fue registrado por la Administración Federal de Aviación (FAA). No obstante, en su comunicado, la oficina solo se refirió a la colisión entre la punta alar de un 757 de propiedad privada, que rodaba por la pista, contra el elevador trasero de un avión corporativo estacionado y desocupado, recoge el medio The Hill.

Si bien la FAA no especificó que el avión involucrado pertenecía a Trump, el número de matrícula al que se refería coincidía con el que aparece en el fuselaje del llamado Trump Force One. No se reportaron heridos y el informe indica que se desconocen los daños. La investigación sigue en curso.

(RT)