Estuvo muerta por 40 minutos y su relato estremece al mundo

Kirsty Bortoft, una mujer británica de 49 años, desafía la ciencia con su increíble regreso del más allá. El 29 de enero de 2023, mientras ella y su esposo planeaban una cena romántica, sufrió un paro cardíaco que la dejó sin signos vitales durante 40 minutos.

A pesar de las escasas probabilidades de sobrevivir, los médicos se negaron a rendirse. Después de múltiples intentos de reanimación y un coma inducido, el corazón de Kirsty volvió a latir.

Pero lo más impactante no fue su regreso físico, sino su experiencia mientras estaba "muerta". Kirsty relató una conexión inexplicable con el más allá.

Asegura que su espíritu estuvo por dos hora con una amiga psíquica que hasta ese momento no estaba enterada de su internación, a quien le pidió que escribiera cartas breves para sus seres queridos.

Sobre la extraña visita, Kirsty recordó: "Le dije que mi cuerpo se estaba descomponiendo y que no creía que pudiera volver a hacerlo, pero ella se puso severa conmigo y me dijo que volviera".

¿Qué ocurrió despúes? Ella misma relató: "Recuerdo que cuando finalmente regresé a mi cuerpo, sabía exactamente lo que tenía que hacer para sanar, como una descarga de información. Me di cuenta de que no mueres, sólo tu cuerpo sigue adelante y que mi misión aquí aún no había terminado".

A pesar de haber estado técnicamente muerta, Kirsty no sufrió secuelas físicas y su recuperación fue extraordinariamente rápida.

"Aceleré lo inevitable y me curé más rápido, donde el día diez, me hicieron una radiografía de los pulmones y el radiógrafo se quedó en shock. Me pidió permiso para mostrar los resultados a su equipo y se quedó estupefacto, ya que las cicatrices y el agua prácticamente habían desaparecido", explicó.

Su testimonio despierta preguntas sobre el misterio de la vida después de la muerte y ha captado la atención de muchos.