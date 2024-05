El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, criticó desde redes al gobernador Kicillof. "Zárate por no asistir a un acto de tinte político con el gobernador y por no ser sometidos a firmar un acta que aún desconocemos su contenido no recibió los fondos que por obligación la Provincia debe girar por Ley 15.480", denunció.

"Zárate así es discriminada políticamente. Por eso intimaremos a la Provincia a que transfiera los $197.369.860 que corresponde al Municipio de Zárate y que debe haber pagado el 30/04", informó desde redes.

"Nunca seremos rehenes de extorsión política. Seguiremos trabajando junto a la Provincia en todo lo que podamos sin dejar de exigir lo que a Zárate le corresponde. Por sobre las aspiraciones partidarias están los vecinos. Algunos lo entendemos, otros parece que no", cerró.