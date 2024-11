Yanina Latorre en el living de Susana: filosos comentarios sobre Pampita, Wanda y L-Gante

“Te mintieron todas”: Yanina sobre Wanda y Pampita

En su estilo directo, Yanina Latorre criticó la falta de sinceridad de algunas de las invitadas de Susana. “Te mienten porque sos buena, hay que ir más al hueso”, le dijo a la diva, haciendo referencia a entrevistas previas con Wanda Nara y Pampita.

Sobre Pampita, Latorre recordó los detalles de su separación: “Se separó por los cuernos. Ella sabía, pero no le gusta cuando toma estado público porque se siente humillada. Él le confesó todo y le dijo que era verdad. Pero él quiere volver”. Además, reveló que la modelo habría negociado una suma de “nueve o diez mil dólares” por sentarse en el living de Susana.

Wanda Nara y L-Gante: la verdad según Yanina

La panelista destacó que el único que fue completamente sincero en el programa fue L-Gante:

“Es el único que es honesto. A mí me dijo que anda con Wanda hace tres años, con grises. Cuando lo sentaste acá, ellos estaban peleados”.

También señaló la dinámica entre Wanda, Mauro Icardi y L-Gante: “Wanda es doña Flora y sus dos maridos. Tenía al de Turquía millonario y al de General Rodríguez que es sexo puro”. Según Latorre, el regreso de Icardi habría generado un quiebre definitivo en la relación entre Wanda y el cantante.

Franco Colapinto y la China Suárez

Latorre no evitó opinar sobre las imágenes del piloto Franco Colapinto con la China Suárez en Madrid: “¡Pobre Colapinto! No sé qué hacía ella en Madrid, pero por ahí lo fue a buscar. Es capaz. Si soy la madre de Colapinto, me asusto”.

En una de sus frases más filosas, señaló: “La China es hermosa, pero pibe que se pone de moda, pibe que se agarra como diciendo: ‘Tomen, miren, le estoy dando yo’”.

El cierre familiar en el living

Antes de finalizar el programa, Yanina estuvo acompañada por su esposo Diego Latorre y sus hijos, Lola y Dieguito. Este momento distendió el clima tras las explosivas declaraciones que generaron revuelo en las redes sociales.