Ishii: “Trabajamos para continuar sumando instituciones educativas”

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, supervisó los avances en la obra de la nueva Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica e Ingeniería, realizada con recursos municipales.

“La educación es un pilar fundamental, por eso, trabajamos para continuar sumando instituciones educativas que brinden un mejor futuro a nuestra comunidad”, manifestó el jefe comunal.

En otro orden, hace tan solo unos días, el alcalde también recorrió los hospitales de José C. Paz. “Conversé con los pacientes, que me contaron la buena atención que están recibiendo. En nuestro distrito, no faltan ni faltarán medicamentos o médicos para atender las necesidades de salud de nuestros vecinos”, sostuvo.