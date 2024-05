Los cabezas de lista de cinco grandes partidos para las elecciones al Parlamento Europeo medirán este jueves sus fuerzas en el gran debate electoral previo a los comicios del 6 al 9 de junio, que estará marcado por la ausencia de la extrema derecha por no haber designado formalmente a ningún candidato.

Sobre el plató estarán Ursula von der Leyen, en representación del Partido Popular Europeo con los sondeos más favorables y considerada favorita para repetir como presidenta de la Comisión; el candidato socialdemócrata, Nicolas Schmit; el de los liberales de Renovar Europa, Sandro Gozi; la de los Verdes, Terry Reintke y el de la Izquierda, Walter Baier.

Von der Leyen y Schmit representan al PP y al PSOE, respectivamente, al haber sido designados como candidatos por parte de ambas familias políticas, mientras que en la candidatura liberal se encuadran tanto Ciudadanos como el PNV.

ERC, Bildu y el BNG están integrados en los Verdes/Alianza Libre Europea y, hasta ahora, Unidas Podemos formaba parte del grupo de la Izquierda Europea.

En cambio, en el debate no participará ningún representante ni de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), del que forma parte Vox, ni de Identidad y Democracia (ID), los dos actuales grupos de ultraderecha en el Parlamento Europeo que pugnan, según las encuestas, por arrebatarle a los liberales su condición de tercer grupo en la Eurocámara.

La UER considera que ID no ha designado de forma oficial a ningún candidato principal para presidir la Comisión Europea, por lo que no le ha invitado al debate. ECR, por su parte, ya optó por no enviar a ningún representante al anterior debate de este formato, celebrado en la Universidad de Maastricht a finales de abril.

Seis bloques temáticos

El debate se estructurará en seis bloques temáticos que versarán sobre economía y empleo, defensa y seguridad, clima y medio ambiente, democracia y liderazgo, migración y fronteras y, finalmente, innovación y tecnología.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha decidido seleccionar estos temas teniendo en cuenta las principales preocupaciones expresadas por la ciudadanía en los últimos Eurobarómetros -las encuestas sobre asuntos de política general que lleva a cabo el servicio demoscópico de la Comisión Europea- y también tras consultar con las televisiones de cada país cuáles son las cuestiones que generan un mayor interés nacional.