Trump arremete contra el FBI por dudar de que fuera herido de bala en el atentado

El expresidente estadounidense Donald Trump arremetió este jueves contra el director del FBI, Christopher Wray, después de que este planteara dudas sobre si el republicano fue realmente herido por una bala durante el intento de asesinato que sufrió en un mitin de campaña el 13 de julio.

Durante su testimonio ante un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. este miércoles, Wray afirmó que su agencia no tiene certeza de que el exmandatario resultara herido de bala durante el intento de asesinato. "Con respecto al expresidente Trump, hay dudas sobre si fue una bala o metralla lo que le dio en la oreja", declaró el director.

Trump, por su parte, aseguró en redes sociales que la agencia de investigación no comprobó realmente los hechos: "Wray dijo ayer en el Congreso que no estaba seguro de sí fui alcanzado por metralla, vidrio o una bala, ¡el FBI ni siquiera lo comprobó!", indicó. "No, fue, por desgracia, una bala que golpeó mi oreja, y la golpeó fuerte. No había vidrio, no había metralla. En el hospital lo llamaron 'herida de bala en la oreja', y eso es lo que fue. No es de extrañar que el FBI haya perdido la confianza de los estadounidenses", añadió.

Asimismo, el candidato republicano a la presidencia cuestionó las capacidades de juicio del FBI, afirmando que Wray "estaba seguro de que el corrupto [presidente de EE.UU.] Joe Biden estaba física y cognitivamente 'sin problemas' - ¡Error!", escribió. "Es por eso que no sabe nada acerca de los terroristas y otros criminales que llegan a nuestro país a niveles récord", añadió.

El tirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, disparó al menos ocho balas el día del mitin. Además de apuntar a Trump, mató al exbombero Corey Comperatore e hirió a otras dos personas del público.

La directora del Servicio Secreto de EE.UU., Kimberly Cheatle, renunció este martes tras la indignación generalizada por el trabajo del organismo a su cargo frente al atentado contra el expresidente.

