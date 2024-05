Flor Vigna: "No hay que caerle a la mina sino a tu pareja"

"No hay que caerle a la mina, es tu pareja si responde o no responde", dijo a Intrusos y reconoció que la situación la entristece demasiado: "Hay veces que voy a llorar".

"Me enteré del romance de otra forma. Él ya me pidió perdón de todo, errar es humano y perdonar divino. Nunca hay que caerle a la mina sino a tu pareja", afirmó, al tiempo que en Intrusos aseguraron que “esos mensajes que le habría mandado Griselda eran motivo de discusión en la pareja”.

“Hola, qué lindo estás” o “Te quiero ver, cuándo nos vamos a volver a ver?”, decían los supuestos mensajes que le mandaba Siciliani a Castro.

“Le llegaban mensajes, ella lo ve en una actitud extraña porque los mensajes eran de Griselda hacia él y de él hacia ella. Son tan obvios, cuando reciben mensajes son tan obvios, a lo mejor estaban comiendo y él le contestaba un mensaje a Siciliani”, sumaron desde el panel de Intrusos.

“¿Es cierto que Luciano te llamó para tomar un café y contarte que estaba con ella antes de que saliera a hablar con la prensa?”, le preguntaron desde revista Caras, pero Vigna dijo que no fue así: “No, pobre, no le salieron muy bien las cosas, se mandó algunos cagadones, pero también esa historia tenía que terminar. La mía, digo. Y tenía que empezar la de ellos dos; lo hizo como pudo. A veces las cosas no son de la mejor forma posible, la vida tiene formas muy incómodas de invitarte al siguiente nivel”. NA