Nadal, tras su derrota en Roland Garros: “No sé si es la última vez”

Tras su derrota en la primera ronda de Roland Garros, el español Rafael Nadal no descartó volver a jugar el torneo en 2025: “No sé si es la última vez que voy a estar acá frente a ustedes”.

El español sufrió una dura pero esperada derrota en sets corridos ante el alemán Alexander Zverev, número 4 del mundo y reciente campeón del Masters 1000 de Roma. Pese a que viene amagando con la posibilidad de retirarse este año, Nadal había pedido que no se le hiciera un acto de despedida en el torneo que ganó en 14 ocasiones ya que está la posibilidad de que vuelva en 2025.

Luego de la derrota, Nadal le habló al público francés: “Gracias por la energía. Me voy cargado de amor del lugar que más amo”, y reconoció que “viví varios momentos muy lindos, pero ninguno fue más especial que otro acá. Realmente deseo verlos de nuevo, pero todavía no lo sé”.

“Hay un gran porcentaje de que no regrese a Roland Garros, pero no puedo asegurarlo al 100%. Quizá en dos meses diga suficiente, pero todavía no siento que es suficiente y tengo algunas metas enfrente”, siguió Nadal, quien espera volver a su cancha favorita para disputar los Juegos Olímpicos.

Por último, y con respecto al desarrollo del partido, analizó: “Fui competitivo, tuve mi posibilidad, pero no para jugar y ganar como ‘Sascha’”. Y le deseó suerte a su rival “para lo que resta del torneo”.

Nadal ganó 14 veces Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022) y tiene un récord de 112 triunfos y solo 4 derrotas en el polvo de ladrillo parisino. (NA)