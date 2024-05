Kulfas: "Cristina no termina de jubilarse, pero tampoco se pone al hombro la conducción del peronismo"

El economista y ex ministro de Producción y Desarrollo Matías Kulfas declaró que, si bien Cristina Fernández de Kirchner es “la principal referente” que tiene el peronismo “no termina de jubilarse, pero tampoco se pone al hombro la conducción” del partido.

En declaraciones a Radio Metro, sostuvo que la ex presidenta “tiene un peso importantísimo” y que es una de las dirigentes políticas con mayor apoyo, pero que no conduce al peronismo y que tampoco lo hace ningún otro referente.

“No está para nada claro que Cristina hoy tenga un camino de conducción. La última gran iniciativa que tuvo fue aquella carta del mes de febrero de este año donde, sobre el final, planteó una serie de iniciativas legislativas y hasta habilita la discusión de temas que eran tabú como, por ejemplo, una reforma laboral y temas impositivos. No pasó nada. Me parece que Cristina no termina de definir su rol”, remarcó Kulfas.

Paralelamente, afirmó que Fernández de Kirchner “va marcando algún rumbo, alguna idea para el futuro”. Sin embargo, el espacio en estos momentos “está medio a la deriva” y sólo por parte de los gobernadores o los legisladores “se trabaja para ver qué rumbo encuentran”.

Al ser consultado sobre la postura que tuvo Daniel Scioli a la hora de formar parte del gabinete de Javier Milei, Kulfas lamentó que “a esta altura de su vida haya tomado una decisión tan desacertada”.

“En algún punto supongo que le servirá, por algo lo hizo, pero me parece que va muy a contramano de lo que el país necesita. No tengo ninguna duda al respecto”, aseguró.

La visión económica de Kulfas

Para el ex ministro, que se autodefine como un economista que está en las “antípodas” del presidente Milei “estamos en una recesión grave, profunda y sin claridad respecto al sendero de salida” porque “lo peor no pasó”.

“En el mes de marzo, la economía tocó fondo, la caída fue brutal, con porcentajes que se parecen a los de la pandemia, pero con la diferencia que, en ese momento, muchas fábricas estaban cerradas y muchos sectores de la actividad económica estaban totalmente paralizados por razones obvias. Esto es muy diferente. Hay caídas muy fuertes en empleo, despidos muy importantes y un poder adquisitivo que se derrumbó por las medidas tomadas por el Gobierno. Creo que le va a costar mucho tiempo recuperarse”, destacó.

Por otra parte, recordó que cuando asumió Milei “dijo que estábamos en una hiperinflación del 17.000% y eso nunca existió” y que, si bien había que tomar medida al respecto, las que tomó la gestión actual “son drásticas, no tienen ningún tipo de factor compensatorio y dejan una gran incertidumbre” en la sociedad.

Además, consideró que si la economía se estabiliza y la inflación baja “seguramente sería un aliciente” para que la economía se empiece a recuperar y, por ende, incrementar el consumo, pero por el momento “no hay ninguna luz al final del túnel”.

“Que la inflación está bajando, no tengo ninguna, pero me parece que el Presidente se apresuró al decir que ya estaba colapsando la inflación y que esto en septiembre está resuelto. Estamos lejos de que se logre derrotar el problema inflacionario, creo que hay un montón de inercias de los regímenes de alta inflación”, indicó Kulfas.

Al hablar de las inversiones, el ex funcionario aseveró que el país “necesita un régimen para grandes inversiones, porque tenemos una situación histórica de inestabilidad”, sin embargo, reconocer que el régimen que propone el gobierno de Milei “es un regalo exageradísimo que ningún inversor pidió” porque les da ventajas a los inversores en detrimento de la empresas argentinas.

“Estoy de acuerdo con que haya estabilidad fiscal en proyectos que van a durar 10, 20 años, que haya reglas de juego estables para esos proyectos de inversión. Ahora, nadie pide que baje la alícuota de ganancias del 35% o del 25%, es decir, que paguen menos impuestos a las ganancias. Hay un montón de concesiones absurdas y lo más grave de todo es que se les facilita a estas inversiones poder importar todo lo que quieran, desde insumos hasta repuestos con libre de arancel, con lo cual, dejan en desventaja a la industria nacional”, concluyó. (NA)