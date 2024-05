El legislador nacional y presidente del bloque PRO en Diputados Cristian Ritondo rechazó las acusaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la renuncia de la cúpula del partido amarillo bonaerense y dijo que el espacio político no se puede subir “al carro ganador”.

“Nosotros no podemos subirnos al carro ganador. Tenemos que acompañar (al Gobierno) como lo estamos haciendo y poniendo la fortaleza que le ponemos, pero nuestra discusión interna tiene que ser actualizar con dirigentes que ganaron en su territorio”, aseguró Ritondo en diálogo con Radio Rivadavia.

En esa línea, el legislador manifestó que el ex presidente Mauricio Macri no tuvo intervención en los problemas internos del partido en Provincia. “En este tema no le pedí a (Mauricio) Macri que llame a nadie ni que salga a defender a nadie. Esto es un tema de los dirigentes”, señaló.

Y agregó: “A mi no me gustan ni los que se esconden en la pollera de Patricia (Bullrich) ni los que se esconden detrás de los pantalones de Mauricio Macri. En esto tenemos que ser adultos y entender a dónde queremos ir, y por qué queremos recuperar la identidad”.

En este sentido, Ritondo sostuvo que la defensa del PRO no se construye “dividiendo los bloques en la provincia”, donde el partido necesita “más fuerza para frenar el desastre de (Axel) Kicillof”.

“Los cambios que la Argentina necesita requiere un PRO fuerte, unido y comprometido con su identidad. Como lo demostramos estos meses en el Congreso de la Nación. No es con menos PRO, es con más PRO”, argumentó.

El referente del partido amarillo explicó además que la discusión en Provincia tiene que ver con las elecciones del año pasado.

“Lo que estamos discutiendo en la provincia de Buenos Aires es porque hubo elecciones nacionales, hubo PASO, hay nuevos intendentes; el grado de representatividad del partido no tiene que ver con lo que era el PRO hace un año”, destacó.

En tanto, dijo que la caracterización que hizo Bullrich respecto de lo que sucedió con la renuncia de dirigentes del partido en ese distrito es “una exageración absoluta”.

“Que se diga que es antidemocrático de una ministra de Seguridad que es politóloga. Me parece una exageración absoluta. Acá de lo que se trata es de una reestructuración.¿Es bueno que el PRO deje de existir o en la democracia tenemos un aporte importante para hacer?”, se preguntó.

La titular de Seguridad había acusado a Ritondo de haber realizado un “golpe de Estado” en medio de la renuncia masiva de dirigentes del partido en la provincia de Buenos Aires y sugirió que la ruptura y conformación del nuevo bloque “Pro Libertad” fue en respuesta a la acción del diputado.

