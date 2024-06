Lula pide más agilidad para reconstruir Rio Grande do Sul

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió hoy más agilidad del poder público en el proceso de reconstrucción de las áreas afectadas por la tragedia climática en el estado de Rio Grande do Sul.

«Creo que no hay nadie en el mundo que se queje más de la burocracia que yo. Me quejo en foros internacionales, me quejo aquí dentro. Todo es muy difícil, todo es muy complicado», admitió Lula en su cuarta visita a la división territorial, en rápida conversación con periodistas.

Insistió en que «todo tiene un manual y dice lo que puede o no. Si sucede una cosa nueva, la cual no está en el manual, no se puede hacer», refirió.

Según el gobernante, en un caso excepcionalmente infausto como el de Rio Grande do Sul, el Gobierno federal «no puede quedarse mirando y haciendo pausa», al firmar actos normativos.

«Tenemos que dar respuesta inmediata a esa gente que necesita. Nosotros estamos trabajando mucho y tenemos que vencer la burocracia. Porque tenemos leyes, regulaciones, que necesitamos respetar. De lo contrario, todo esto se desmonta», apuntó.

Durante su intervención, adelantó, además, que las futuras casas que se construirán para la población que perdió su vivienda no pueden repetir conceptos erróneos del pasado, como la edificación en lugares de alto riesgo.

«Nosotros ocupamos este lugar aquí sin saber muchas cosas y, ahora, la naturaleza nos alertó. Así que ahora tenemos que buscar un lugar muy seguro para construir las casas de estas personas», alertó y remarcó que «está probado que este lugar está reservado para el agua».

El fundador del Partido de los Trabajadores estuvo en horario matutino en el barrio Passo de Estrela, en la ciudad de Cruzeiro do Sul, que tuvo más de 600 viviendas completamente destruidas.

Más tarde tiene en agenda visitar la llamada cocina solidaria del Movimiento de Afectados por Represas, en el municipio de Arroio del Meio.

En este recorrido, el mandatario está acompañado por el ministro Paulo Pimenta, jefe de la Secretaría Extraordinaria de Apoyo a la Reconstrucción de Rio Grande do Sul, el gobernador Eduardo Leite, entre otras autoridades.

El informe publicado el lunes por la Defensa Civil gaucha da cuenta que por las fuertes lluvias e inundaciones que asolaron al estado desde finales de abril se registran hasta la fecha 172 muertes, 42 desaparecidos y 581 mil 638 desplazados.

Al menos 475 municipios de 497 fueron afectados y también la cifra de muertes por leptospirosis aumentó a 13, según el Centro de Vigilancia en Salud del territorio. Otros siete fallecimientos por la enfermedad son investigados.

ro/ocs

PL