Medel avisa: “No me gusta estar en el banco”

El futbolista chileno Gary Medel está presionando para ser titular en Boca. "A mí no me gusta estar en el banco", declaró el mediocampista, quien recientemente volvió al club después de catorce años.

El regreso de Medel es uno de los grandes refuerzos para la Liga Profesional. Con el parate por la Copa América, el chileno busca ponerse a punto para integrarse al equipo principal de Diego Martínez y ya le tiró la presión al entrenador para el partido de este miércoles por la Copa Argentina frente a Almirante Brown.

Con la camiseta número 19, Medel no dudó en calzarse la azul y oro, meterse de lleno en el mundo del fútbol argentino y comenzar su adaptación al país. Aunque está entre los convocados para viajar a Mendoza, se sabe que será parte del banco de suplentes, algo que no parece agradarle al jugador.

En una entrevista con El Canal de Boca, el chileno recordó su última experiencia en el club, donde fue relegado sin explicación. "La venida para acá fue en un momento en el que me dejaron de un día a otro sin saber por qué me sacaron del equipo y me cansé en ese sentido. Vine acá para competir", comentó Medel.

Medel dejó claro que su tiempo es valioso y que tiene ganas de ser parte del once inicial lo más pronto posible. "Venir a Boca me motivó, por el club gigante que es", subrayó. Su última experiencia en Vasco Da Gama no fue de su agrado y ahora busca retomar su carrera en el club donde militó entre 2009 y 2010.

Cómo ve Diego Martínez la llega de Medel

El entrenador Diego Martínez ve en Medel una incorporación valiosa. "Lo imagino desde lo que él nos puede dar en los duelos defensivos, en la intensidad a la hora de recuperar, quizás es una característica particular que el plantel no tiene", aseguró Martínez.

