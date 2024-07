En medio de la incertidumbre por la desaparición de Loan Danilo Peña hace 20 días, un sacerdote reveló los manejos políticos que hay en Corrientes y subrayó que en la provincia hay una "cultura del silencio" y que el que hable "pierde".

Marcos Muño pertenece a la iglesia Jesús de Nazaret, ubicada en pleno centro de la capital de Corrientes, y en diálogo con Splendid AM990 dio revelaciones y denuncias importantes que recrudecen el caso del menor desaparecido.

“En los años de trabajo uno conoce a la gente, va en los barrios y acompaña a distintas problemáticas, pero acá lo que pasa es una cultura del silencio y el que habla, pierde”, expresó Muño.

“Esto es un ejemplo claro de lo que sucede ahora en el caso de este Loan, pero me parece que es una lógica que se repite con distintas problemáticas”, destacó.

El sacerdote contó que trabaja en temas de adicciones, violencia y familias y “cuando una va escarbando va viendo las dinámicas, las complicidades, los silencios y cómo se pasan la pelota uno a otro”.

“La versión del pobre es la que cae, no se escucha, no tiene como lugar y mientras más se pueda callar eso, mejor”, sostuvo.

Muño señaló que fue testigo de muchos de esos silencios y que le sorprende “cómo el sistema de complicidades y de silencios es muy fuerte” en Corrientes.

“Aunque se descubriera la verdad, la gente no cree. Esta cultura del silencio hace que sea más fácil manipular la información. Algunos dicen que es como un régimen lo que existe, un lugar donde vos no podés hablar, no podés decir cómo funcionan las cosas o denunciar de alguna manera los mecanismos que muchas veces dañan al pueblo, por eso creo que está dañada la democracia”, subrayó. (NA)