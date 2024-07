Como sugiere el juego "Six Degrees of Kevin Bacon", el actor Kevin Bacon es bastante famoso y viene siendo durante mucho tiempo.

El actor de "Footloose" y "Friday the 13th", que ha estado en el negocio durante más de 40 años y tiene dos películas estrenadas esta semana —"Beverly Hills Cop: Axel F" y "MaXXXine"—, habló con Vanity Fair para una entrevista publicada el viernes en la que habló de su condición de estrella muy conocida desde hace mucho tiempo y de cómo recientemente intentó ver cómo vivía el resto de la población

"Fui a un maquillador de efectos especiales, hice consultas y le pedí que me hiciera un disfraz protésico", contó Bacon al medio.

Una vez equipado y de incógnito, se dirigió a The Grove —uno de los centros comerciales más visitados y poblados de Los Ángeles— y se emocionó al descubrir que "nadie lo reconocía".

Para ser claros, al principio estaba emocionado, pero pronto la emoción se desvaneció.

"La gente me pasaba por alto, no era amable. Nadie dijo: 'Te amo'. Tuve que hacer cola para, no sé, comprar un maldito café o lo que sea”, observó Bacon tímidamente. "Pensé: Esto apesta. Quiero volver a ser famoso".

Bacon, conocido por su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde los extremadamente simpáticos (ver "Tremors" o "Apollo 13") hasta los extremadamente siniestros (ver "Sleepers" o "The River Wild"), vuelve a interpretar el papel de villano en sus dos nuevas películas.

Le dijo a Vanity Fair que, como actor, nunca ha dudado en interpretar los papeles más oscuros, ya que para él, "de eso se trata ser actor. Nunca me preocupo por lo que la gente siente por mí. El trabajo consiste en convertirse en otras personas y formar parte de una historia".

"No necesito que vayas al cine y me ames", añadió Bacon. "Si vas a una película como 'MaXXXine' o 'Beverly Hills Cop: Axel F', y yo muero y te levantas y aplaudes, digo: 'Genial'. Ese fue mi trabajo. Eso es lo que quería de esto'".

"MaXXXine" llega a los cines el viernes. "Beverly Hills Cop: Axel F" ya está disponible en Netflix. (CNÑ)