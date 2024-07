Carmen Caballero es la presidenta de ProColombia, el organismo oficial encargado de la promoción de Colombia en el exterior: desde inversiones e intercambios comerciales hasta turismo y cultura. Carmen Caballero también forma parte del colectivo LGTBI+, motivo por el que ha viajado a Madrid, con motivo de Madrid Orgullo 2024 (MADO), para promocionar su país como un destino turístico “friendly (amigable) y seguro” para las personas LGBTI+. Su empeño en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ ha impulsado que Colombia sea este año el país invitado de honor en el Madrid Orgullo 2024 (MADO).

Bajo el lema El país de la belleza, Colombia participó este sábado 6 de julio en el desfile del MADO con una gran carroza que evoca el Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y en la famosa Carrera de Tacones. En una entrevista con Efeminista, Caballero celebra que Colombia sea uno de los países latinoamericanos más avanzados en derechos para las personas LGBTI+ y también que la actual situación, con un gobierno progresista y un importante crecimiento del turismo, le permita ser un destino “friendly”. Experta en Relaciones Internacionales y excónsul de Colombia en la ciudad española de Sevilla, tiene claro que su país tiene mucho que aprender de España en desarrollo turístico, pero también del trato y los derechos que se les da a las personas LGBTI+.

Colombia, ahora, es un referente en Latinoamérica ante los retrocesos en derechos que viven algunos países que fueron vanguardia, como Argentina. Muchos de estos avances se han producido por decisiones en las cortes de justicia, sin embargo, donde se producen los atascos e incluso se buscan en ocasiones retrocesos de estos derechos es en el Congreso, según Colombia Diversa.

Colombia, país invitado en MADO 2024

Pregunta (P): Colombia es el país invitado en Madrid Orgullo 2024 ¿Cómo ha sido posible?

El MADO es muy importante en Europa. La celebración más importante alrededor del Orgullo es aquí, en Madrid. ¿Cómo lo logramos? Yo digo que estamos en un curso de milagros casi en Colombia y nos están pasando cosas maravillosas como esta. Vino de una conversación con Alfonso Llopart (coordinador artístico de MADO) y de ahí para adelante nuestra oficina aquí, en España, siguió trabajando para que eso sucediera.

¿Cuáles son los focos de su gestión en ProColombia por las personas LGTBI+?

Nuestro foco es la promoción del turismo internacional. ProColombia acaba de ganar un premio a la mejor agencia de promoción turística de Sudamérica, llevamos años destacando. Estamos empoderando Colombia en el turismo para el desarrollo de las regiones, pero de forma específica estamos promoviendo el turismo dirigido al colectivo LGBIT+

Turismo “amigable y seguro” para las personas LGBTI+

P: ¿En qué consiste esa estrategia?

R: Hemos ido a varias ferias. En Colombia tenemos, por primera vez, un Ministerio de Igualdad que tiene una Viceministerio de las Diversidades para garantizar los derechos de la población LGBTI, y desde allí se están planteando políticas públicas. Pero la aceptación viene también desde casa, hay que hacer mucha pedagogía. Y nos colocamos en escenarios como el MADO para que se entienda Colombia, que es amigable y donde cada vez se acepta más al colectivo. Estamos trabajando en crear espacios para personas LGBTI, hay hoteles específicos, hay cruceros, hay mucha oferta y en Colombia se les está aceptando bien. Estamos replicando modelos que hay en España, como los hoteles boutique.

P: ¿Cuáles son esos destinos amigables y seguros para las personas LGBTI?

R: Pueden ir donde quieran, pero Medellín destaca mucho, también Bogotá, Cartagena de Indias, Santa Marta o Barranquilla. Sobre la seguridad, tenemos una policía turística en Colombia que cuida al colectivo, pero a al turista en general. El turismo ha crecido mucho en Colombia y tenemos que vigilar, también ayuda a la sostenibilidad del medio ambiente. Nuestro mensaje es captar turismo sostenible y diverso.

Ser LGBTI y trabajar desde el Gobierno

P: Usted forma parte de la población LGBT, ¿eso ayuda a impulsar iniciativas dentro de ProColombia?

R: Es una responsabilidad que tengo y, si hago parte del colectivo, pues evidentemente más aún. En este campo, trabajamos junto al Viceministerio de Diversidades, llevando Colombia a ferias internacionales y animando a empresarios a participar. No sé si así creamos una sociedad mejor, pero sí más igualitaria, más amable, más friendly.

P: ¿Ayuda que una representante de una oficina tan importante del Gobierno reconozca públicamente y haga visible su condición LGBTI?

R: Ayuda sobre todo a ver Colombia como un país, un Gobierno, que apoya mucho la igualdad. También ayudan los derechos que tenemos, que hacen parte de un derecho humano, poder elegir vivir donde quieras y ser lo que tú quieras. Es importante que en Colombia haga parte de todo eso.

Colombia, líder en derechos LGBTI

P: En Colombia hay destacadas personalidades LGBTI que han ocupado cargos relevantes como Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, o la bióloga Brigitte Baptiste, exdirectora del Instituto Humboldt. Esto no se ve en otros países de Latinoamérica, y muy poco en Europa…

R: Colombia es el país de la belleza, es un país maravilloso. Hay una parte de eso ahí, y no solo de este gobierno, que lo hemos impulsado más fuerte. Viene de años atrás que nos podamos casar, que se aceptara el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Hemos ido sacando durante mucho tiempo políticas y leyes. También la Corte Suprema ha hecho mucho en este tema. España para nosotros es importante, estar aquí, en MADO, es un referente para todo el colectivo. España, como Colombia, ha ido aceptando que cada vez seamos más diversos e inclusivos, más igualitarios.

P: Colombia tiene leyes avanzadas en materia de reconocimiento de derechos LGTBI (matrimonio, adopción, herencia de patrimonio, etc), pero también hay discursos y crímenes de odio, sobre todo, contra las personas trans…

R: Hay leyes que protegen y hay leyes que nos igualan. Legalmente tenemos los derechos, pero hay que hacer mucha pedagogía desde casa y hay que ser más receptivos a la forma de educar en casa, en los colegios, en las universidades. Eso es todo un camino que tenemos que hacer dentro de la sociedad. Por eso estos eventos, que seamos país invitado en MADO, es un mensaje a la sociedad colombiana de que internacionalmente se ve Colombia como un país amigable.

Combatir la homofobia y la ultraderecha

P: ¿Y cómo combatir la homofobia?

R: Miramos a España y también lo vemos. No hay derecho a que las personas no puedan vivir en paz según su condición sexual. Siempre hay que hacer mucha, mucha educación, pero mucha. Yo pienso que Colombia va a avanzar más. Los retrocesos dependen de los gobernantes que se elijan y de los mensajes que envíen. Por eso es importante mantenerse firme y seguir llevando la bandera con dignidad y orgullo, y seguir adelante. Como usted bien dice, ya hemos tenido una alcaldesa en Bogotá. Colombia es un país maravilloso y milagroso, y la gente es la fuerza más grande que tenemos.

P: Han surgido nuevos líderes en Argentina, El Salvador, ahora Panamá… En las pasadas elecciones al Parlamento Europeo también ganó posiciones la extrema derecha. ¿Cómo defender a las personas LGBTI en estas coyunturas?

R: Sí, es preocupante. En Colombia todavía no hay esos mensajes tan fuertes contra el colectivo por parte de los políticos, no hay una ultraderecha de ese tipo. Pero los mensajes se van uniendo y esto nos preocupa, especialmente, por la forma como ven y como se maltrata al que piensa diferente. En eso estamos a nivel mundial y preocupa lo que pueda pasar en Europa, en Francia está repuntando la ultraderecha de Marine Le Pen. Y eso nos podría afectar. En Colombia todavía no lo veo, pero podrían crecer esos mensajes para buscar votos. Creo que en Colombia, donde tenemos un gobierno progresista, tenemos que ir más rápido. Hay que correr para afianzar más los derechos del colectivo y, en particular, de las personas mayores. Ahora ya se ha creado una ayuda para los pensionados, para la tercera edad, que no existía en Colombia. Estamos avanzando mucho en los derechos de las personas en general.

EFE