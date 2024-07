Bolivia: citarían al presidente Arce como víctima del fallido golpe de Estado

El Ministerio Público boliviano no descarta citar al presidente Luis Arce, en calidad de víctima, por las investigaciones en torno al fallido golpe de Estado del pasado 26 de junio, informó hoy viernes el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

El funcionario expresó a la prensa que todas las personas vinculadas al caso, ya sea directa o indirectamente, serán convocadas para que brinden su versión de lo ocurrido.

"No olvidemos que la primera autoridad de nuestro país es el presidente, entonces podría estar en calidad de víctima", aseveró.

Alave señaló que incluso el vicepresidente David Choquehuanca y parte del gabinete serían citados como parte de las investigaciones del intento golpista liderado por el ex comandante

del Ejército Juan José Zúñiga.

Aunque la declaración de las principales autoridades del país puede ser de manera personal a la Fiscalía, Alave aclaró que tienen ciertos "privilegios", por lo que podrían responder un

cuestionario. "El presidente, vicepresidente y ministros tienen un privilegio que les da el procedimiento penal", como es la entrega de un cuestionario, explicó.

Alave comentó que la víspera se realizaron allanamientos en las ciudades de El Alto y La Paz, en instalaciones tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea, donde se están recolectando elementos probatorios.

La Fiscalía boliviana informó que hasta la fecha ha establecido investigaciones contra 34 personas, entre civiles y militares, de los cuales 26 están imputadas por su presunta participación en el fallido golpe de Estado.

Entre los investigados se encuentran militares en servicio activo y retirados, así como civiles, y entre los principales acusados además de Zúñiga se encuentran el ex comandante de la

Armada, Juan Arnez; el ex comandante de la División Mecanizada, Edison Irahola, y el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Marcelo Zegarra.

NA