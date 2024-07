Estados Unidos poseía un arsenal de 3.748 ojivas nucleares (parte de un arma en la que se encuentran el explosivo y los mecanismos que lo activan) en septiembre de 2023, según un comunicado emitido este sábado por la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN) que contiene información recientemente desclasificada para actualizar el último dato publicado al respecto, en octubre de 2021.

"Esta cifra representa una reducción del 88 % del arsenal respecto a su máximo (31.255) a finales del año fiscal 1967, y una disminución del 83 % respecto a su nivel (22.217) cuando cayó el Muro de Berlín a finales de 1989", reza el texto.

La ANSN señala que aumentar la transparencia en relación con los arsenales nucleares de los Estados es importante para los esfuerzos de no proliferación y desarme, incluidos tanto los compromisos en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear como los esfuerzos por abordar todos los tipos de armas nucleares: las desplegadas y no desplegadas; las estratégicas y no estratégicas.

Asimismo, explica que el arsenal nuclear incluye ojivas activas e inactivas, detallando que las primeras incluyen las armas estratégicas y no estratégicas que se mantienen en una configuración operativa listas para su uso, mientras que las segundas se conservan en un depósito en estado no operativo. (RT)