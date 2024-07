El diputado de La Francia Insumisa, Thomas Portes, afirmó que los deportistas israelíes no son bienvenidos en los Juegos Olímpicos de París y desató un vendaval político de nivel internacional. A escasos días de la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, el parlamentario del partido de izquierda también convocó a una movilización en protesta por la operación militar que el país hebreo realiza en la Franja de Gaza. “Y estoy aquí para decir que no, la delegación israelí no es bienvenida en París, los deportistas israelíes no son bienvenidos en los Juegos Olímpicos de París. Tenemos que utilizar este plazo y todas las palancas que tenemos para movilizarnos”, manifestó Portes durante un mitin de apoyo al pueblo palestino.

Los comentarios del diputado fueron motivo de polémica en París y provocaron la indignación del jefe del Consejo Representado de Instituciones Judías en Francia (CRIF), Yonathan Arfi, quien los catalogó como “indecentes e irresponsables”. Además, Arfi recordó el secuestro y asesinato de varios miembros de la delegación de Israel —cometido por parte de un comando de Septiembre Negro, afiliado a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que pretendía canjearlos por 234 militantes suyos que permanecían en las cárceles del país hebreo— durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972.

Más tarde, Portes declaró a Le Parisien que los diplomáticos franceses deberían presionar al Comité Olímpico Internacional (COI) para que prohíba la bandera y el himno de Israel durante los Juegos, que darán comienzo oficialmente el viernes 26 de julio. “Creo que la diplomacia francesa debe presionar al COI para que la bandera y el himno israelíes no sean autorizados durante estos Juegos Olímpicos, como es el caso de Rusia. Hay que acabar con el doble rasero”, apuntó el parlamentario.

Por su parte, el ministro francés de Asuntos Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, calificó de “irresponsables y peligrosos” los dichos de Portes y salió a compensar dando la bienvenida a la delegación de Israel. El ministro francés del Interior, Gerald Darmanin, expresó que “los indicios de antisemitismo en sus comentarios [de Portes] son obvios” y agregó que los 89 atletas israelíes recibirían protección las 24 horas del día durante los Juegos, de acuerdo con una información del sitio Sputnik News.

