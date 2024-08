El caso de la desaparición de Loan Danilo Peña ha dado un giro inesperado. Agustín Ybarra, el chofer que trasladó a Laudelina Peña, tía del menor desaparecido, hacia Corrientes, declaró ante la justicia y complicó la situación. Su testimonio aporta detalles cruciales sobre los acontecimientos del 28 de junio, cuando Laudelina presentó la hipótesis del accidente que involucró a María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

Un viaje determinante

La noche del 28 de junio, Laudelina Peña, su hija Macarena, el abogado José Codazzi y el senador Diego Pellegrini viajaron juntos hacia Corrientes. Agustín Ybarra, quien manejó el vehículo, relató ante la jueza Cristina Penzo cómo se desarrollaron los hechos y qué escuchó durante el trayecto.

Amistades y complicidades

Ybarra, empleado de la Municipalidad de Corrientes, afirmó conocer al senador Pellegrini desde hace años y tener una relación amistosa con Codazzi. Explicó que inicialmente acompañó a Pellegrini a Esquina para pagar a unos albañiles, y luego se dirigió con Codazzi a la localidad de 9 de Julio para buscar a Laudelina y Macarena.

La declaración y sus implicaciones

El testimonio de Ybarra revela que la reunión con Codazzi y Pellegrini no tenía, según él, la intención inicial de llevar a Laudelina a declarar.

"Me reuní con Pellegrini y me ofrecí a acompañarlo a la casa de Laudelina. No estaba consciente de que nos íbamos a llevarla a declarar", sostuvo Ybarra. Además, destacó que durante el viaje no escuchó ninguna oferta de dinero, aunque sí recordó que Macarena le decía a su madre que no olvidara mencionar ciertos detalles del accidente.

Detalles del trayecto

El viaje, que comenzó en un Volkswagen Passat gris propiedad de Pellegrini, incluyó un cambio de vehículo en la localidad de Desmochado. Ybarra relató que en el trayecto escuchó conversaciones sobre el accidente, pero no detectó ninguna situación sospechosa. "Venían de la mejor manera. Por lo que yo percibí, se sentían protegidas por su abogado", agregó.

El impacto del testimonio

El relato de Ybarra aporta nuevas perspectivas al caso y pone en relieve la complejidad de las relaciones entre los implicados. Su testimonio podría ser clave para esclarecer los hechos y avanzar en la investigación sobre la desaparición de Loan.

Conclusiones y próximas declaraciones

La declaración de Ybarra ante la jueza Cristina Penzo y los fiscales federales Mariano de Guzmán y Alejandra Mangano podría ser determinante para el caso. Mientras tanto, la abuela de Loan, Catalina Peña, también está bajo escrutinio por la eliminación de llamadas de su celular, lo que añade más intriga al caso.

El próximo paso en la investigación es la declaración de Catalina Peña, prevista para el 2 de agosto. La justicia espera que estos testimonios ayuden a arrojar luz sobre el paradero de Loan y a resolver este enigmático caso.