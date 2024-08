Abad y Kroneberger exigieron mejores condiciones para la Ruta Nacional N°5

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, junto al senador nacional pampeano, Daniel Kroneberger hicieron de anfitriones, ayer, en el Senado de la Nación en una reunión dónde se trabajó en el pedido de reformas tan esperadas para la Ruta Nacional N°5.

“Impulsamos la búsqueda de alternativas que permitan mejores condiciones de tránsito en la Ruta Nacional N°:5, es necesario que se retomen las obras de seguridad y desarrollo”, sostuvo Abad y agregó: “Somos sensibles a los planteos legítimos de los grupos autoconvocados”.

“Los ciclos de inestabilidad económica han frustrado varias veces las inversiones imprescindibles, la Ruta Nacional N°: 5 es muy relevante en torno a la asistencia a Vaca Muerta y la presión de uso tiende a crecer, pero en las actuales condiciones con riesgo al colapso, la autovía es una necesidad, una obligación”, continuó en Senador Nacional, Maximiliano Abad.

A su vez, el pampeano Kroneberger sostuvo: “La autovia de la Ruta 5 es una necesidad que no puede esperar más. Transitan miles y miles de argentinos diariamente”, y continuó: “La seguridad y el confort al transitar no pueden esperar más. De manera ininterrumpida, venimos insistiendo en el tema. Ahora, de una manera conjunta con otros legisladores para que nuestra solicitud tenga aún más fuerza. Presentamos diversas iniciativas a este y los anteriores gobiernos, tocamos un montón de puertas, escuchamos a las organizaciones que también trabajan en ese sentido y han sufrido la pérdida de familiares. Ahora unimos más fuerza porque la autovia de la Ruta 5 no puede esperar más”.

Del encuentro participaron legisladores nacionales de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires, exintendentes y legisladores provinciales. Estuvieron: Maximiliano Abad, Daniel Kroenemberger, Karina Banfi, Fabio Quetglas, Marcela Cori, Eugenia Gil, Nerina Neumann, Valentín Miranda, Emiliano Balbín, Guillermo Pacheco, Miguel Fernández y Alejandro Federico.