Con un giro rotundo respecto a lo que se esperaba para este martes, la Cámara de Diputados dejó de lado sus asuntos más ásperos para rendir homenaje a quien fue considerado el argentino más importante de la historia: el papa Francisco. En lugar de una interpelación por el caso $LIBRA, se vivió una sesión de cuatro horas dedicada a recordar al Sumo Pontífice recientemente fallecido.

El tributo fue promovido por el diputado Eduardo Valdés, exembajador argentino ante el Vaticano y amigo personal de Jorge Bergoglio. Valdés dialogó con el presidente del cuerpo, Martín Menem, para proponer la sesión, que finalmente se concretó con la adhesión de todos los jefes de bloque, a excepción del Frente de Izquierda, que no participó.

Discursos, recuerdos y discrepancias

La reunión comenzó a las 15:17 con 131 diputados presentes. Valdés fue el encargado de izar la bandera a media asta y, tras un minuto de silencio, comenzaron los discursos. Cada legislador dejó su huella en un homenaje que combinó recuerdos personales, valoraciones políticas y hasta debates sobre la posibilidad de enviar una delegación al funeral en Roma.

Julio Cobos fue el primer orador, recordando la visita de Bergoglio durante el conflicto con el campo en 2008 y destacando su búsqueda de la paz. Yolanda Vega expresó su “profundo dolor y tristeza” y lo definió como un “ejemplo para todos, sobre todo para quienes estamos en política”.

Santiago Santurio, del oficialismo, defendió la decisión del papa de no visitar la Argentina: “Su misión no estaba en Argentina, estaba en el mundo”. A su vez, Valdés celebró la unidad alcanzada para el homenaje: “Francisco seguramente lo está viendo. Hoy lo has logrado”.

Tensiones por la comitiva al funeral

Uno de los temas que generó discrepancias fue la posibilidad de enviar una delegación parlamentaria al funeral en Roma. La diputada radical Danya Tavela rechazó la idea, criticando la intención de quienes “lloraron todo el tiempo que el papa nunca vino a visitarnos”. En cambio, Germán Martínez (UxP) pidió a Menem que “haga lo que tenga que hacer” para garantizar la representación parlamentaria en el funeral.

El debate reflejó distintas posturas sobre la figura del papa y el rol que debe ocupar la política argentina en su despedida.

Palabras que conmovieron

Sergio Acevedo destacó el liderazgo del papa Francisco contra la desigualdad, la pobreza y la discriminación. Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, compartió su molestia por el uso político de la imagen del papa, pero rescató su don de escucha y su capacidad de perdonar.

Santiago Cafiero fue autocrítico: “Le quiero pedir perdón a Francisco porque no supimos construir el puente que lo traiga de vuelta a su tierra”. Victoria Tolosa Paz se sumó a ese sentimiento.

Reflexiones profundas y valoraciones espirituales

Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, lo describió como “un profeta criollo” y cuestionó a quienes lo descalificaron políticamente. Cristian Ritondo, del PRO, dijo que fue “un argentino que dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad”.

Rodrigo de Loredo, jefe de la UCR, destacó que “el Vaticano eligió a un argentino para liderar la Iglesia más longeva del mundo” y reflexionó: “¿Qué nos habrá pasado que no pudo volver?”.

También Juan Brügge resaltó su legado de justicia social y unidad. Natalia Zaracho, vinculada a los movimientos populares, valoró que “siempre estuvo al lado del que más necesitaba” y pidió que su legado impulse debates sobre desigualdad y redistribución de la riqueza.

Una voz distinta

Cerrando la jornada, Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, reconoció que no profesaba la fe católica pero valoró el legado espiritual de Francisco. Destacó su humildad y su fomento al diálogo interreligioso, y concluyó su intervención rezando el Padre Nuestro.

Un hecho histórico en el Congreso

La Cámara de Diputados decidió adherir al duelo nacional de siete días decretado por el Ejecutivo. La jornada quedó marcada como una muestra de respeto unánime hacia una figura que trascendió la religión y la política, y que será recordada por su compromiso con los más humildes y su mensaje de unidad.

A la espera del funeral en Roma, el Congreso argentino dio un paso simbólico pero profundo: despedir al papa Francisco con palabras sinceras, sin distinción partidaria.