El Senado se prepara para una definición que marcará el cierre de su actividad legislativa del año, con un escenario que va de la sanción de dos leyes clave a la posibilidad de que no se apruebe ninguna. La Libertad Avanza debe resolver si este viernes sanciona el Presupuesto 2026 y la iniciativa de Inocencia Fiscal tal como vinieron de Diputados, y da por concluido el período de sesiones extraordinarias convocado hasta el martes 30, o si insiste con introducir cambios de último momento en el proyecto de gastos para el año próximo.

De dos leyes a ninguna

De dos leyes a ninguna, ese es el panorama que se presenta para lo que sería la última semana de actividad en la Cámara alta. La eventual decisión del oficialismo de retocar el Presupuesto 2026, luego de las tropelías en la Cámara baja, podría derivar en una ruptura con casi todo el sector dialoguista, con el que la Casa Rosada había retomado el contacto recientemente.

El sendero que hoy parece imponerse en el Senado es claro. Los eventuales aliados no quieren aparecer asociados a las estrategias que impone Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria. Sin embargo, desde el Gobierno se interpreta esa postura como un apoyo incondicional a cualquier iniciativa, sin reconocer las promesas realizadas a los sectores aliados.

Aliados en tensión y votos decisivos

El escenario se vuelve especialmente delicado para muchos legisladores que quedan en el medio, con votos trascendentales para definir el éxito o el fracaso de las iniciativas oficiales. En ese contexto, vuelve a quedar en evidencia que el rumbo del Congreso muchas veces depende de un puñado de legisladores poco conocidos, pero con un alto poder de daño.

Durante la tarde de ayer, la Casa Rosada realizó un nuevo intento para sostener los acuerdos. El pedido fue un Zoom con la jefa libertaria, Patricia Bullrich, y el resto de los titulares del flamante “entendimiento” entre oficialismo y dialoguistas senatoriales, que reúne a 44 de los 72 senadores, aunque con uno menos hasta que el rionegrino Enzo Fullone jure en la próxima sesión.

La respuesta, más allá de un intercambio en muy buenos términos, fue la misma: si La Libertad Avanza insiste con modificar el Presupuesto 2026 y no sancionarlo tal como llegó de Diputados, podrían aparecer más cambios y el texto quedaría en peores condiciones desde la perspectiva del Ejecutivo.

El riesgo de reabrir el debate

No sólo eso. Para la sesión prevista el 26 en el recinto, a partir de las 12, la oposición que desea acompañar tampoco tendría inconvenientes en solicitar la discusión en particular de la ley de Inocencia Fiscal, con especial interés en el capítulo de los dólares. Esa maniobra podría forzar a que la iniciativa regrese a la Cámara baja en segunda revisión.

“El clima es bueno, pero no podemos resolver nosotros la mala praxis de los diputados libertarios. Espero que no sea el comienzo de algo buscado a propósito para romper el ida y vuelta. Sería demasiada tomada de pelo”, sentenció un senador de peso.

Observaciones a la Inocencia Fiscal

El viernes último, cuando se dictaminó el proyecto de Inocencia Fiscal, el radical Maximiliano Abad, por Buenos Aires, y la macrista Andrea Cristina, por Chubut, realizaron observaciones al articulado. A pesar de que la comisión de Justicia está presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, fue la propia Patricia Bullrich quien debió intervenir para encauzar el debate.

“Quiero decirles que nosotros estamos dispuestos, en las sesiones ordinarias, a analizar este planteo que hacen los senadores Abad y Cristina y explicar cuáles serían las multas en aquellos contribuyentes muy pequeños que necesitan que haya una proporción entre el capital y el capital de trabajo que tienen en sus negocios, las fallas que puedan tener por cuestiones formales y la posibilidad de que esas multas sean acordes a esta realidad. En todo caso, como creemos importante poner en marcha esta ley desde el momento de su promulgación, nos comprometemos a analizar un capítulo especial, una ley corta que pueda subsanar este problema”, expresó Bullrich.

Agenda reducida y un dato llamativo

Más allá de la sesión del 26, en el Senado no aparece actividad oficial prevista. Sí es probable que este jueves se vea a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, en la inauguración del oratorio Santa María Antonia de San José “Mamá Antula”. La convocatoria no fue informada oficialmente, aunque se estima que durante el evento habrá una bendición del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires.

La zona destinada a la oración, tras varias idas y vueltas de las autoridades, quedará inaugurada en la oficina del expulsado Edgardo Kueider, quien fue detenido a fines de 2024 en un paso fronterizo con más de USD 200.000 sin declarar. En ese marco, el Senado se encamina a cerrar un año atravesado por tensiones, negociaciones frágiles y un final que aún permanece abierto.