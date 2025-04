Con su imagen en caída libre según una reciente encuesta, el intendente Maximiliano Sciaini enfrenta duras críticas por su gestión en Roque Pérez. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el excandidato a jefe comunal Juan María Cravero aseguró que el municipio "es un barco sin rumbo", y advirtió sobre la falta de liderazgo, la crisis en servicios esenciales y el creciente malestar de los vecinos.

-Una encuesta muy reciente de CB Consultora indica que el intendente Sciaini es uno de los jefes comunales con imagen positiva más baja de la Séptima Sección Electoral. Apenas alcanza un 0,4%, frente a otros intendentes como el de Saladillo, que supera el 14%, o el de Tapalqué, que ronda el 29%. ¿A qué atribuye estos magros resultados?

Reflejan en gran parte la realidad de lo que estamos viendo en la comunidad. Es un intendente que no se preparó para serlo, se encontró con el municipio y ahora está navegando en un mar -la política de los municipios es difícil- desconocido para él, y nos está llevando a todos los roqueperenses a hundirnos. Estamos en un barco sin rumbo, sin un norte.

El intendente no le encuentra la vuelta a Roque Pérez. Desde que asumió, se le fueron cinco secretarios: el de Seguridad, el de Producción, el de Hacienda, el de Recaudación y también el Secretario General de Gobierno, que es elemental, es medular para una gestión, y ni siquiera ha puesto uno. Pareciera como que nadie en su sano juicio le aceptaría un lugar de esa magnitud a este intendente. Y esa encuesta refleja claramente el rumbo de este gobierno local.

Es un intendente que no presiona donde tiene que presionar. Llegó al gobierno atendiendo a todo el mundo, abrazando a todo el mundo, hablando con todo el mundo, y de repente su celular lo atiende un secretario. Es inaccesible.

Le preguntaría a los vecinos, dado que el municipio es un contraprestador de servicios, qué servicio en Roque Pérez hoy se presta mejor que en el gobierno anterior. No hay ninguno, y puedo decir varios, salvo el de caminos rurales. Tenemos un hospital, desde el punto de vista edilicio impecable, de gestiones anteriores, y a veces nos encontramos sin guardias.

-¿Roque Pérez cuenta con un hospital municipal?

Es hospital municipal. Tenemos un solo efector de salud. Hace 20 años atrás teníamos dos clínicas y un hospital. Hoy solo tenemos un hospital, que es el único efector de salud. Y dos por tres tenemos que lamentar alguna muerte, de algún problema que han tenido en el hospital, de alguna derivación perdida. Y no es solo el hospital. El otro día a un vecino le desvalijaron la casa, hasta la cama con el colchón le llevaron.

-¿Diría que la inseguridad aumentó significativamente en el último tiempo? ¿Cree que el municipio carece de un plan de seguridad firme?

Hay inseguridad, justamente. Mucha inseguridad que va aumentando, que va creciendo, y no vemos que haya un plan que tenga que ver con tratar de evitar la inseguridad. Es cierto que hay cada vez menos patrulleros, esto lo atribuyo al gobernador, los patrulleros están cada vez peor. Es cierto que hay cada vez menos policías.

No toda la culpa es de la policía, por supuesto que hay policías buenos y malos, como en la política, como en todos lados. Pero también tiene que ver con la gestión provincial, que está diezmada. Esto lo tengo que decir, como un vecino más. Esto va cayendo por goteo a los municipios. Hay intendentes que la tienen mucho más clara, que se ponen frente a la pelea y exigen mucho más, que entendieron su rol, y hay intendentes que no, como es el caso de lo que pasa en Roque Pérez.

-Como vecino de Roque Pérez, ¿siente que la ciudad quedó detenida en el tiempo en comparación con otras localidades de la región?

Invitaría a cualquiera de los vecinos de Roque Pérez a darse una vuelta por Lobos, Saladillo o 25 de Mayo, que son los que uno más frecuenta, donde tenemos amigos, y se va a dar cuenta cómo está Roque Pérez. Las calles sucias, los cordones rotos, las veredas destruidas. El municipio tiene que contraprestar un servicio, levantar la basura, levantar las ramas, prestar la salud en un hospital, la seguridad en las calles, donde el tránsito es cada vez peor. No encuentro algún servicio o algo que pase en Roque Pérez que tenga mejor calidad que en años anteriores.

Sciaini ha continuado un proceso de degradación de la política que venía desde el gobierno anterior, también kirchnerista, donde se naturalizan en el poder después de tantos años y se creen que el municipio es de ellos y utilizan los vehículos como quieren, se creen los dueños del municipio cuando no lo son, vienen a administrar los recursos del municipio.

Sin ir más lejos, el primer presupuesto que presentó el intendente, imaginate lo poco preparado que estaba él y su equipo, es un presupuesto copiado y pegado de años anteriores, ni siquiera modificaron los montos. Por eso fue retrasado desde el Concejo Deliberante, y por terquedad no volvieron a presentarlo. Estuvimos un año sin presupuesto, pero no porque no se aprobó, sino porque no quisieron presentarlo. Y en el último que presentaron, sus sueldos, el del intendente, de los secretarios, de los directores, de los concejales, se multiplicaron, y el de los empleados municipales se mantuvo.