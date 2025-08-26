—Usted plantea como eje de su candidatura la necesidad de visibilizar al interior bonaerense. ¿Qué herramientas impulsaría desde el Senado para que las políticas públicas se adapten a las realidades diversas de los municipios de la Séptima Sección?

Nosotros venimos insistiendo en que uno de los aspectos fundamentales es representar la territorialidad del interior de la provincia de Buenos Aires, en especial una sección como la nuestra, que comparte rasgos comunes pero también una gran heterogeneidad. A partir de ese diagnóstico, hay cuestiones básicas que atraviesan a todos los distritos: la salud, la educación, el estado del entramado vial y, en relación directa, la producción.

Nuestra propuesta parte de cuatro ejes: generación de empleo, para que los jóvenes que decidan quedarse en su distrito tengan oportunidades en su propio territorio; salud pública, clave en cada uno de nuestros municipios, que dependen principalmente de los hospitales municipales; educación, con una oferta en el nivel superior y universitario que acompañe las características productivas de la región; e infraestructura vial, un tema urgente en distritos tan extensos como Azul, donde el estado de los caminos rurales es crítico.

—En varias oportunidades destacó la importancia de respaldar al gobierno de Axel Kicillof. ¿Dónde cree que la Legislatura debería poner el foco para fortalecer ese apoyo?

En primer lugar, tenemos que acompañar las políticas públicas que impulsa la provincia para frenar las consecuencias del modelo económico nacional, que golpea fuerte en la vida de nuestros vecinos y en sectores clave como la pequeña y mediana industria, principal generadora de empleo bonaerense.

En la Séptima esto se ve claramente: en Olavarría se perdieron más de 1.500 puestos de trabajo vinculados al sector industrial; en Azul la crisis se sintió en el comercio, con unos 400 despidos acumulados, además de la pérdida de más de 100 empleos en un frigorífico muy importante. Son realidades que conversamos con cada intendente y que confirman la necesidad de sostener las políticas de respaldo a la producción y al empleo que viene impulsando el gobernador.

—Por último, y pensando en lo que se juega en estas elecciones, ¿qué le diría a los vecinos de la Séptima Sección?

Lo primero es invitar a todos los ciudadanos a ejercer su derecho al voto. Es una elección legislativa muy importante para cada distrito y para la provincia en su conjunto. Desde Fuerza Patria venimos haciendo una campaña territorial, caminando junto a intendentes y concejales. Queremos que nos acompañen, porque estamos convencidos de que se puede construir una sociedad más justa y equitativa en el interior de la provincia, con más oportunidades para todos.