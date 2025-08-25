La gestión de Marcelo Matzkin enfrenta un aumento sostenido de críticas. Como te venimos informando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, se lo acusa de ser un intendente "alejado" de las necesidades vecinales, de gastar millones en trasladar los residuos de Zarate a otro distrito ignorando el relleno sanitario local, y de priorizar "negocios familiares y de amigos" mientras los barrios se encuentran en un estado "lamentable".

En este contexto, Silvina Román, candidata a primera concejal por Hechos, no dudó en trazar un panorama duro: calles intransitables, un sustema de salud desbordado, falta de agua corriente a pocas cuadras del Palacio Municipal y una inseguridad que, afirma, mantiene a los vecinos con miedo constante. A eso se suma el malestar por los altos impuestos sin contraprestación, el abandono de los barrios y la sensación de que el Municipio está ausente en los problemas cotidianos.

—Silvina, en primera instancia, ¿qué le ha motivado a dar el paso y presentarse como candidata en estas elecciones?

Principalmente, soy una vecina de Zárate que trabaja en Zárate y en la localidad de Lima, que también pertenece al partido de Zárate. La realidad de nuestras ciudades es que hace falta una transformación profunda y un cambio radical de lo que vemos a diario. Desde el punto de vista de la infraestructura, transitar las calles es imposible; desde el punto de vista de la seguridad, vivimos con miedo. Y la salud, si no salimos de Zárate, es imposible.

—¿Cómo está el sistema de salud local?

El sistema de salud local tiene un hospital colapsado, sin recursos. Si bien es un hospital provincial, es el hospital de referencia de la localidad, también para Lima. Luego hay un intermedio que era un ex UPA, las unidades primarias de atención, que es municipal, pero la verdad es que si te querés atender no pueden hacer una radiografía, tampoco funciona.

Después tenés una clínica privada que, por ejemplo, por IOMA no atiende, entonces tenés que salir de la ciudad. Imaginate quien no tiene siquiera obra social.

—Claro, tienen que dirigirse entonces a ciudades vecinas...

Sí. Además, hay muchos jubilados que se están atendiendo en San Pedro. El que no tiene obra social y necesita un turno en el hospital enfrenta filas interminables de madrugada y cuando llega quizás ya no haya turnos. Entonces no funciona. Y como te decía, la seguridad tampoco. Hablás con cualquier vecino de Zárate y la mayoría vive con miedo. Miedo de salir a trabajar, de volver a la casa, de mandar a los chicos a la escuela.

—¿Y eso en otro momento no pasaba?

No es que en otro momento no pasaba, sino que se ha profundizado mucho. Tenemos un gobierno que no puede garantizarnos lo básico. Entonces ahí es donde viene el decir: si no nos involucramos para empezar a cambiar las cosas, lo naturalizamos, decimos que no va a cambiar nunca, nos quedamos en la comodidad de la espera de que algún día cambie.

Me parece que el cambio tiene que venir desde esta participación, involucrarse y ocuparse de lo que nos preocupa. Porque si no lo hacemos los ciudadanos de a pie, si seguimos esperando, vamos a seguir viviendo mal y no nos merecemos vivir mal.

—Usted ha contado tiempo atrás que a diez cuadras de la intendencia no tienen agua corriente. ¿Qué significa eso en términos de gestión? ¿Y qué le diría también a los vecinos que sienten que pagan impuestos altísimos y hoy no ven un peso reflejado en esos servicios?

Yo vivo a nueve cuadras del Palacio Municipal y abro la canilla y no tengo agua. Tengo la cañería, tengo la canilla, pero cuando la abro no sale agua, entonces no tengo agua. Ninguno de los vecinos de la zona tiene agua y si te vas a un barrio, menos todavía. A veces hay un hilito de agua, pero esto no es algo que pase en verano, ahora no hay agua ni en verano ni en invierno. Te puedo grabar un video abriendo mi canilla y no sale agua. Y en los barrios mucho menos.

La gente paga por el agua, todos pagamos por el agua, y el agua no está. Esto es falta de obra. Nosotros no tenemos planta de potabilización, tomamos el agua directamente del acuífero Puelches. Si las bombas son escasas, habrá que poner más; si el sistema no funciona, habrá que modernizarlo. Pero tenemos que tener agua, porque además es un derecho humano.

—Usted manifestó que Marcelo Matzkin gobierna lejos de la gente y a los tumbos. Se ve claro en estos ejemplos que señala del día a día, en los servicios básicos que la gente que paga y no recibe. ¿Cómo están hoy los vecinos de Zárate?

Están desanimados, angustiados. Venimos charlando y escuchando a los vecinos y todos coinciden en lo mismo: el abandono de la ciudad es notable. Obviamente hay cuestiones que no son de hoy, pero sí hay un gobierno municipal ausente, que no da respuestas. Cuando un vecino te dice: “fui mil veces a reclamar y nunca hicieron nada, entonces dejé de ir”, te das cuenta.

Me contaba una vecina del barrio Cementerio: “el terrible pozo que siempre estaba en la puerta de mi casa lo terminé tapando yo misma, compré cemento, arena, hice la mezcla y lo arreglé”. Otro vecino de barrio Irigoyen contó que contrató una máquina para hacer el zanjeo y no inundarse. Pero un vecino no puede resolver un problema de barrio. Eso lo tiene que resolver el gobierno actual. Es a quien debemos pedir explicaciones de por qué no resuelve los problemas de la gente.

—¿Qué características tiene la lista de Hechos que se presentará en las próximas elecciones locales?

Primordialmente, es una lista plural y amplia en cuanto a participación. Lo fundamental es que no venimos con el discurso de la vieja política de quién tiene razón y quién se equivoca, sino a traer una propuesta que se puede demostrar con hechos concretos: cómo puede funcionar eficientemente la gestión municipal con una buena y estratégica administración de los recursos.

Se puede demostrar con hechos, como lo hizo San Nicolás. Si aplicamos el mismo modelo en ciudades de características similares, tenemos que poder realizar todas las obras necesarias: agua potable, cloacas, pavimento, iluminación, con recursos propios del municipio, porque tenemos un municipio millonario en recursos.

No es prometer, es demostrar que funciona, que ya se hizo y se pudo transformar una ciudad. Podemos tener la ciudad que merecemos si aplicamos este modelo de gestión, con un Estado eficiente, presente y que resuelva los problemas de los vecinos. Eso redunda en una mejor calidad de vida para todos.