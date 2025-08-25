Entrevista GLP. “A diez cuadras del despacho de Matzkin no hay agua corriente”: estalla la bronca de los vecinos de Zarate
En Zárate denuncian que “el abandono de la ciudad es notable” y que el municipio “no puede garantizar lo básico”. La falta de agua afecta tanto al centro como a los barrios, el sistema sanitario colapsa pese al esfuerzo de sus trabajadores, obligando a muchos jubilados a viajar a otras ciudades para ser atendidos, mientras que la creciente inseguridad genera miedo en los vecinos y el deterioro de las calles los fuerza a repararlas por su propia cuenta.Videos - Entrevistas25 de agosto de 2025Pamela Orellana