Una encuesta de Pulso Research realizada entre el 6 y el 13 de agosto de 2025 (5.800 casos, votantes mayores de 16 años) muestra un escenario muy ajustado para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. En el consolidado provincial, Fuerza Patria aparece en primer lugar con 31,58%, seguida por La Libertad Avanza (LLA) con 30,68%. Más atrás figuran el FIT con 6,30% y Somos Buenos Aires con 5,25%. El ítem “otros” reúne cerca del 16% de las preferencias.

Las cifras remiten a una elección competitiva y abierta: según el estudio, pequeños cambios en algunas secciones podrían definir el resultado final.

La batalla que define la elección: Tercera Sección

La Tercera Sección Electoral —la más poblada, con alrededor de 5 millones de electores— aparece como clave. Allí la lista peronista encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario obtendría 34,6%, contra 23,5% del candidato de LLA, Maximiliano Bondarenko. Esa diferencia de casi diez puntos en la tercera sección puede ser, según analistas citados en los informes, el factor que incline la balanza a favor del peronismo en el total provincial.

Primera Sección y el mapa de secciones

En la Primera Sección, también con gran volumen electoral, la encuesta muestra un ajuste fino: Gabriel Katopodis (peronismo) recibe 33,4% frente a 33% de Diego Valenzuela (LLA). Romina del Plá (FIT) figura alrededor del 6%.

En la Tercera y la Primera se concentran recursos y atención: juntas suman casi tanto electorado como otras secciones, por lo que su comportamiento será determinante.

Dónde gana LLA y dónde el peronismo

La investigación discrimina por secciones: LLA se impondría en la 2° (28,61% a 28,05%), en la 4° (30,5% a 29,5%), en la 5° con el intendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro encabezando (38,9% a 32,6%), 6° (34% a 25%) y 8° (33,7% a 29,5%). El peronismo, en cambio, se alzaría en la 1°, 3° y 7° secciones (esta última 25,7% a 24,4%).

Esa geografía electoral explica por qué, pese a imponerse en más secciones, La Libertad Avanza podría quedar detrás en el cómputo provincial si pierde por amplia diferencia precisamente en la Tercera.

Incertidumbre y lectura política

A menos de tres semanas del comicio, la lectura política es clara: la foto de Pulso Research exhibe una elección incierta, con chances reales para ambos bandos. En los pasillos oficiales ya se habla de posibles interpretaciones triunfalistas desde el Gobierno —“ganamos en la mayoría de las secciones”—, mientras que en el peronismo ponen el foco en la consolidación en los distritos más poblados.

La encuesta es un termómetro; no una sentencia. Cambios en la movilización, decisiones de último momento o variaciones en el voto por sección pueden torcer el resultado.