Entrevista GLP. Localidades sin médicos y funcionarios que "ganan millones" en Puan: Acusan a Reyes de tener "el orden de prioridades invertido"
En Puan advierten que hay "cada vez menos profesionales de la salud", que los productores quedaron desamparados ante la crisis hídrica y que los trabajadores municipales, además de cobrar sueldos de miseria, sufren la vulneración de derechos. A esto se suma la falta de respuesta del Ejecutivo ante irregularidades presupuestarias, lo que genera malestar y un creciente desencanto hacia la gestión de Diego Reyes. Los vecinos se sienten "golpeados" y denuncian "abandono".