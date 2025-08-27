El gobierno de Facundo Diz acumula cuestionamientos cada vez más duros. Vecinos denuncian un municipio marcado por la falta de transparencia, las obras inconclusas y los servicios en crisis. A esto se suma la investigación por supuestos "pagos triangulados, guardias que no se hacían y falsificación de documentos" en el hospital municipal. “A la gestión local le sale pus por todos lados”, graficaron al describir la gravedad de la situación que atraviesa Navarro.

En ese marco, Ramiro Castellari, primer candidato a concejal por Somos Buenos Aires, advirtió que el malestar social crece como nunca antes en la historia local. “Hoy tenemos crisis en seguridad, en salud, en educación y en lo social; los vecinos están ofendidos y enojados con el gobierno municipal por las injusticias que cometió", alertó.

—¿Cómo describiría la situación actual de Navarro bajo la gestión de Facundo Diz?

Hoy en Navarro estamos viviendo una crisis, te diría social. Hay un gran malestar en la comunidad, somos un pueblo chico y creo que nunca en la historia se había visto tanta gente enojada y ofendida con un gobierno municipal. El principal motivo es la cantidad de injusticias que se cometieron y el malestar que generó el propio municipio. Nosotros queremos mostrar que esto tiene arreglo, que hay esperanza, que somos la mejor opción para controlar y mejorar muchas de las situaciones que hoy preocupan a los vecinos. Lamentablemente, tenemos crisis en seguridad, en salud y en educación, que son áreas básicas para cualquier comunidad, más aún en un pueblo chico como el nuestro.

—¿Qué tan grave considera la crisis de inseguridad en Navarro y cómo la está viviendo la comunidad?

Navarro siempre fue un lugar tranquilo. Para que se den una idea, hace diez años dejábamos la bicicleta en la puerta de la casa o la moto en la vereda y no pasaba nada, al otro día seguían ahí. Hoy eso cambió: hay robos a plena luz del día, situaciones de inseguridad que no veíamos hace muchísimos años. Ya llegamos al límite de que los delincuentes entran a las casas, y uno nunca sabe cuándo le puede tocar. Por eso decimos que no hay que esperar a que nos pase algo, hay que activarse, buscar soluciones, denunciar, marcar a los responsables. Aún estamos a tiempo de mejorar la seguridad en Navarro. Yo trabajo para que nunca tengamos que vivir lo que pasa en el conurbano, donde a los chicos les pegan por robarles un celular o unas zapatillas.

—El concejal de la UCR, Mateo Natalini, dijo tiempo atrás en diálogo con este medio que a la gestión de Diz “le sale pus por todos lados”. ¿Coincide con esa descripción?

Claramente, en la obra pública, en la salud, en muchos ámbitos. Hubo casos de ocultamiento de información, falsificación de firmas, situaciones que parecen increíbles, pero de las que hay pruebas e investigaciones abiertas. Todo eso está pasando y no se puede seguir tapando. Por eso creemos que tener una oposición firme en el Concejo es fundamental para frenar estas irregularidades.

La comisión de Salud del Concejo Deliberante elevó un informe que constata irregularidades en el sistema sanitario local.



—¿Cómo imagina el futuro de Navarro si la oposición logra más fuerza en el Concejo?

Nosotros somos parte de un partido histórico que siempre estuvo al frente de las circunstancias. Hoy estamos en una alianza con dirigentes de trayectoria y buena gestión. Lo que les digo a los vecinos es que no desperdicien su voto: la verdadera oposición somos nosotros. Queremos trabajar para que los vecinos puedan vivir en paz, que las escuelas estén abiertas, que las calles no se inunden después de cada lluvia -hoy se nos inunda medio pueblo porque el municipio abrió agujeros por todos lados- y los servicios funcionen como corresponde.

—¿Qué mensaje final les deja a los vecinos de cara a las elecciones?

Que confíen en nosotros, que tengan esperanza y no se resignen. A partir de diciembre vamos a empezar a dar respuestas concretas a las demandas de los vecinos. Hay mucho por hacer, pero si trabajamos con prolijidad y seriedad, podemos devolverle a Navarro la tranquilidad y el bienestar que se merece.