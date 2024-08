El PP no citará a Begoña Gómez en la comisión del Senado

El Partido Popular (PP) ha decidido este lunes no convocar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a la comisión de investigación del Senado. Borja Sémper, portavoz del PP, afirmó en una rueda de prensa que "a quién fiscaliza" el partido es a Pedro Sánchez, y no a su esposa. Sémper subrayó que la atención del PP se centrará en el jefe del Ejecutivo, aunque aún no han establecido una fecha concreta para su comparecencia en la Cámara Alta. Según Sémper, "todos los implicados" en la trama Koldo y en el caso de Begoña Gómez serán llamados a la comisión.

La auditoría del Ministerio de Transportes y su impacto en la trama Koldo

La reciente auditoría del Ministerio de Transportes ha puesto en evidencia lo que el PP considera una trama corrupta dentro del Partido Socialista y el Gobierno. El portavoz del PP, Borja Sémper, acusó al Gobierno de hacer negocio con mascarillas durante la pandemia, lo que llevó al cese de dos altos cargos del Ministerio de Transportes. Sémper criticó al actual ministro Óscar Puente por su tardanza en actuar y cuestionó la veracidad del intento de lavado de cara del Gobierno.

Sémper también ha exigido explicaciones a varios funcionarios, incluyendo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por su supuesta implicación en irregularidades relacionadas con la trama Koldo. El portavoz del PP cuestionó la capacidad del Gobierno para rendir cuentas y llamó a una mayor transparencia en la gestión política.

La controversia en torno a la cátedra de Begoña Gómez

En el marco de la investigación sobre Begoña Gómez, el juez Juan Carlos Peinado retomó este lunes las declaraciones de cuatro nuevos testigos. Entre ellos se encuentran el consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, y el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, quienes justificaron su financiación de la cátedra de Gómez con el aval de la Universidad Complutense de Madrid. Ambos testigos aseguraron desconocer que Gómez no tenía la titulación universitaria requerida para su cargo.

El caso ha revelado que la cátedra de Transformación Social Competitiva, dirigida por Gómez, no ha sido renovada de acuerdo con los plazos establecidos por la universidad. La Complutense ha confirmado que no se ha solicitado una renovación de la cátedra, lo que plantea dudas sobre la continuidad y legitimidad del proyecto académico liderado por Gómez.

Reacciones y críticas adicionales

El líder de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha pedido que todas las partes en la investigación sobre Begoña Gómez tengan acceso al video de la declaración de Pedro Sánchez. Buxadé criticó a la Fiscalía por oponerse a la entrega de esta prueba y acusó al presidente de utilizar su posición para protegerse de las acusaciones.

Por otro lado, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha denunciado una campaña de "acoso" contra Pedro Sánchez y su familia. En una entrevista reciente, Albares acusó a jueces y políticos de intentar "desmoronar" al presidente mediante ataques personales y políticos.

La situación en torno a la investigación de la cátedra de Begoña Gómez y las acusaciones de corrupción continúan generando debate y controversia en el ámbito político español. El PP ha dejado claro su enfoque en la fiscalización de Pedro Sánchez, mientras que la oposición y los socios del Gobierno siguen cuestionando la gestión y transparencia en torno a los casos de corrupción.