Mujica: radioterapia exitosa pero secuelas afectan su función renal

José Mujica recibe el alta tras superar el cáncer de esófago, pero enfrenta complicaciones renales

El expresidente uruguayo José Mujica, conocido por su influencia en la política latinoamericana, ha sido dado de alta tras pasar menos de 24 horas internado en un sanatorio de Montevideo. Aunque los últimos estudios indican que Mujica ha superado el cáncer de esófago, enfrenta complicaciones debido a su tratamiento de radioterapia y su patología renal preexistente.

La evolución de su salud

Recuperación del cáncer

La doctora Raquel Pannone, médica personal de Mujica, informó que los recientes análisis sugieren que el cáncer de esófago ha sido erradicado. “La radioterapia fue muy buena y tenemos fuertes convicciones de que el cáncer se curó,” afirmó Pannone en una rueda de prensa. Sin embargo, las secuelas del tratamiento han afectado la función renal del exmandatario.

Complicaciones actuales

Pannone explicó que la falta de hidratación adecuada, consecuencia de las dificultades para alimentarse y la reducción en la ingesta de líquidos, ha empeorado la función renal de Mujica. “Está frágil. Tiene casi 90 años, lo que hace que la recuperación sea más lenta,” detalló la médica. Desde el sábado, Mujica ha estado recibiendo suero para contrarrestar la deshidratación.

Estado de ánimo y actividades recientes

A pesar de su delicado estado de salud, Mujica asistió a un acto político del Frente Amplio pocas horas después de recibir el alta. En este evento, el exmandatario anunció la incorporación de la periodista Blanca Rodríguez a la lista del partido para las próximas elecciones. Mujica fue recibido con aplausos en la sede central del partido, mostrando su compromiso continuo con la política.

Reflexiones personales

Declaraciones sobre su salud

En una reciente entrevista con The New York Times, Mujica expresó su sentir sobre la vida y su estado físico. “La vida es hermosa. Con todas sus peripecias, amo la vida. Y la estoy perdiendo porque estoy en el tiempo de irme,” comentó el ex presidente. A pesar de sentirse “deshecho” y debilitado, Mujica sigue mostrando una notable lucidez y reflexión.

Impacto en su entorno

Lucía Topolansky, esposa de Mujica y ex vicepresidenta de Uruguay, ha estado al lado del exmandatario durante este difícil período. Aunque la situación ha sido desgastante, Topolansky sigue activa en la política, a pesar de las exigencias adicionales que le ha impuesto el estado de salud de su esposo.

José Mujica continúa enfrentando desafíos significativos en su salud, pero la noticia de la posible erradicación del cáncer de esófago ofrece un rayo de esperanza. Su fortaleza y compromiso con la vida y la política siguen siendo una inspiración para sus seguidores. A medida que Mujica se recupera, su determinación y optimismo permanecen inquebrantables.