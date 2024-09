"Está meando fuera del tarro": Lemoine vuelve a la carga contra Villarruel

La diputada libertaria y amiga personal del presidente Javier Milei, Lilia Lemoine, volvió a generar polémica tras sus declaraciones contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. En una entrevista en el canal de YouTube del influencer libertario Fran Fijap, Lemoine acusó a Villarruel de estar intentando construir su propia carrera política a costa de la alianza electoral que mantiene con Milei, e incluso lanzó una frase que no pasó desapercibida: "Está meando fuera del tarro".

En su intervención, Lemoine hizo alusión a lo que denominó "la maldición del vice", que según ella, afecta a muchos vicepresidentes que buscan despegarse del presidente una vez en el poder.

"El vicepresidente por lo general termina haciendo su propia carrera política", explicó Lemoine. Esta declaración, sumada a la acusación de que Villarruel se está distanciando estratégicamente de Milei, ha generado revuelo dentro de los círculos políticos de La Libertad Avanza.

Lemoine fue aún más lejos al asegurar que la vicepresidenta está actuando por conveniencia personal. "Me enteré de que antes de ser candidata de Javier, Villarruel se burlaba de él. Eso no lo voy a tolerar", afirmó con dureza, enviando un claro mensaje a los seguidores de la actual vicepresidenta.

Sin internas, pero con diferencias

A pesar de las fuertes críticas, Lemoine negó categóricamente la existencia de una interna en el partido, aunque admitió que existen diferencias entre las principales figuras del espacio. "No hay una interna porque no se le puede discutir a Milei. Cuando digo Milei, digo Javier y Karina, porque las decisiones importantes las toman ellos dos", aseguró. Para Lemoine, cualquier disputa que se sugiera entre Villarruel y Milei carece de fundamento, ya que "Javier no está peleado con Victoria Villarruel".

Sin embargo, sus declaraciones dejan entrever una tensión palpable, y no es la primera vez que la diputada cuestiona públicamente a Villarruel. Hace unas semanas, Lemoine calificó a la vicepresidenta de “irrespetuosa” y la acusó de haber abandonado los ideales que prometió en campaña.

Tensión creciente en La Libertad Avanza

Lemoine ha mantenido una postura crítica hacia Villarruel desde hace tiempo, y sus recientes declaraciones parecen intensificar la sensación de un posible quiebre en el liderazgo de La Libertad Avanza.

Una de las principales causas de sus críticas fue la falta de condena de Villarruel ante la visita de seis diputados del partido a genocidas detenidos en la Cárcel de Ezeiza, un tema que ha sido especialmente sensible para la militancia de la vicepresidenta, conocida por su apoyo a causas relacionadas con la dictadura militar.

"Me rompe soberanamente las bolas que Victoria Villarruel no haya saltado. Fue su leitmotiv de campaña", expresó Lemoine, visiblemente molesta por la postura ambigua de la vicepresidenta frente a un tema que definió parte de su imagen pública.

Con estas declaraciones, la cosplayer y diputada libertaria sigue avivando las tensiones internas en La Libertad Avanza, en un contexto político cada vez más complejo para el partido de Milei.