La CGT responde a la UTA: "El paro es de los trabajadores"

La CGT salió al cruce este martes de la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de no adherir a la huelga general convocada para este jueves. En una conferencia de prensa celebrada en la sede de Azopardo 802, el cotitular de la CGT, Héctor Daer, no dudó en relativizar la importancia de la ausencia del gremio de Roberto Fernández.

“Este paro es de los trabajadores de toda la Argentina, más allá de si son o no colectiveros”, expresó Daer con firmeza, demostrando que el conflicto va más allá de los intereses de un solo sector.

La postura de la UTA: conciliación obligatoria y cuestionamientos

Uno de los principales argumentos esgrimidos por la UTA para no sumarse al paro tiene que ver con la conciliación obligatoria que afecta solo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, Daer aclaró que esa conciliación se refiere a un conflicto "absolutamente sectorial" y no a la huelga general. De esta manera, la CGT dejó abierta la posibilidad de que los colectiveros se sumen al paro en otras partes del país.

A pesar de esta diferencia, Daer fue claro al señalar que "el paro es de la totalidad de las organizaciones confederadas, más todas las organizaciones que están nucleadas dentro de las dos CTA", minimizando la ausencia de la UTA en la protesta.

Tensiones internas y el clima de la conferencia

Durante la conferencia, Daer también reconoció la falta de algunos referentes sindicales clave. Entre los ausentes se encuentran figuras como Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y, por supuesto, Roberto Fernández (UTA). Este faltazo de peso refuerza las tensiones internas que atraviesa la CGT y que se han hecho visibles en los últimos días.

En medio de este panorama, Daer defendió la unidad de la mayoría de los gremios, subrayando que la medida de fuerza fue "aclamada por los 50 gremios que conforman el Consejo Directivo de la CGT".

Críticas al Gobierno y a los medios

El líder sindical no dejó de apuntar contra el Gobierno, advirtiendo que no puede haber precios libres y paritarias pisadas. También se refirió a las críticas que la CGT ha recibido desde los medios de comunicación. En particular, Daer se mostró molesto con los informes que destacaron las divisiones internas dentro de la central sindical, calificando estas informaciones como "operaciones de prensa".

Por su parte, Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), destacó la importancia del derecho al paro, remarcando que "cuando paramos estamos ejerciendo la democracia". En la misma línea, el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, hizo referencia a la crisis educativa en el país y la falta de cumplimiento de las leyes relacionadas con el sistema educativo.

Antes de la conferencia de prensa, la CGT leyó un comunicado donde justificaron la medida de fuerza. En el documento, la central obrera criticó la desigualdad social y el ajuste que ha recaído sobre los trabajadores. "El costo del ajuste recayó sobre los trabajadores y trabajadoras activos y pasivos, mientras que el sector financiero multiplicó obscenamente sus ganancias", se lee en el escrito.

La CGT también apuntó al Gobierno por su "insensibilidad frente a los problemas de la gente" y por su "actos de represión salvaje e injustificada", dejando en claro que la huelga responde a la lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones laborales y sociales.

La CGT sigue firme en su postura y mantiene la convocatoria al paro general del jueves, que se perfila como un nuevo capítulo en el conflicto entre el sindicalismo y el Gobierno. A pesar de las ausencias de algunos gremios clave como la UTA, la central obrera confía en que la medida de fuerza será masiva y representará el descontento de los trabajadores de todo el país.